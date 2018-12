Strom na litoměřickém náměstí se rozsvítí v pátek. Na anděly čeká odměna

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky ekonom. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: náplň práce: účetnictví, rozpočty, služební cesty do zahraničí ( humanitně misijní ), ŘP sk. B, C, E. Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky a po telefonické domluvě osobní schůzka.. Pracoviště: Volodymyr sysak, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Volodymyr Sysak, +420 721 226 741.

Číšníci a servírky Vrchní číšník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme posilu do našeho týmu - VRCHNÍ ČÍŠNÍK, Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme., Požadujeme flexibilitu, zájem učit se nové věci, samostatnost., Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek, v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu, zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity., Těšíme se na Vás!, kolektiv vinařství Johann W, Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele:e-mailem, telefonicky (Masarykova 200, 411 15 Třebívlice, Pátek od 9:00 do 11:00) nebo osobně (Pátek od 9:00 do 11:00 nebo od 14:00 do 16:00).. Pracoviště: Zámecké vinařství třebívlice s.r.o., johann w, 411 15 Třebívlice. Informace: Jakub Makovský, +420 703 668 281.