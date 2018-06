Střelnice na Litoměřicku jsou kvůli regulaci zbraní v pozoru

Litoměřicko - Chystané změny legislativy ohledně držení zbraní se mohou dotknout i provozovatelů střelnic v Ústeckém kraji.

Nezabaví mi mou legálně drženou zbraň? Budu si moci i nadále chodit zastřílet na střelnici? Podobné otázky nyní řeší majitelé zbraní v souvislosti s chystaným zpřísněním podmínek pro jejich držení. Týká se to i střelců na Litoměřicku.

Zpřísňující novela zákona, která zavádí dvě nové kategorie zbraní, omezuje držení zásobníků a zkracuje platnost zbrojních průkazů, vychází ze směrnice Evropské unie. „Návrh v únoru podala vláda, parlament však projednání novely odložil až do vyřešení žaloby proti evropské směrnici, kterou Česká republika podala k Evropskému soudnímu dvoru,“ upřesnil David Karásek, mluvčí sdružení LEX na ochranu práv majitelů zbraní.

Proti normě se v Česku zvedla vlna nevole. Petici, která se mezi lidmi šíří od ledna, podepsalo 55 tisíc občanů včetně prezidenta Miloše Zemana. Změny by se dotkly téměř 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Nejvíc by postihly sportovní a rekreační střelce a negativní dopad by měly i na kluby vojenské historie. „Střelné a palné zbraně jsou součástí vojenské historie a mezi diváky jsou velmi populární,“ řekl Pavel Gajdoš ze skupiny historického šermu Avalon ze Štětí. Podle připravované novely by problémy vyvstaly hlavně majitelům „novějších“ historických zbraní, například automatů z druhé světové války předělaným na slepé náboje. Jejich majitelé by si totiž museli zažádat o výjimku. Ta se naopak nebude týkat nejstarších zbraní, jako jsou křesadlovky.

O co v novele jde? Dosavadní kategorie zbraní se rozšíří o dvě nové. Budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.



Zkrátí se také platnost zbrojních průkazů z 10 na 5 let. Tím se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun.

Norma také omezuje držení zásobníků na více než 10 nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně.

Podle seznamu sdružení LEX je nejvíc střelnic v Jihomoravském a ve Středočeském kraji. V Ústeckém kraji jich má být 12. Podle Karáska by se pravidel pro provozování střelnic změny zbraňové legislativy přímo dotknout neměly. „Je však možné, že se projeví na počtech jejich návštěvníků,“ upozornil Karásek.

Předejít terorismu

Majitelé a provozovatelé střelnic jsou na pozoru. „Vzhledem k tomu, že jsme malá klubová střelnice se stálou členskou základnou, zatím žádné negativní dopady nepozorujeme,“ uvedla provozovatelka a správkyně děčínské střelnice Military Denisa Šustová. „Navíc se u nás nestřílí z dlouhých zbraní. Otázkou je, jak se situace změní, až se novela zákona uvede do praxe,“ doplnila.

Novely zákona se nebojí ani ve sportovní střelnici v Žalanech u Teplic „Úbytek střelců zatím nepozorujeme. Vzhledem k politické situaci ve světě naopak zájem o střelecké kurzy roste,“ konstatoval jednatel střelnice v Žalanech Jan Prepletaný. „Nesmí nás to ale ukolébat a proti nesmyslné směrnici musíme dále bojovat a sbírat další podpisy pod petici. Jde přeci jen o naši svobodu.“

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament loni. Jejím smyslem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků však omezuje majitele legálně držených zbraní a trh s nimi, kromě toho zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu.