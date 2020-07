Díky němu už příští rok vyroste v Lovosicích ojedinělá krytá, částečně podzemní střelnice. V budově o více než 10 tisících metrech čtverečních ve čtyřech bezbariérových patrech najdou komfortní služby nejen civilní střelci, ale i příslušníci státních ozbrojených složek. Investice může dosáhnout až 300 milionů korun, spolek si na to vezme úvěr. Pro Matějku je projekt osobní věc. Sám drží zbraň přes 25 let a chce změnit negativní smýšlení části české veřejnosti o držitelích zbraní. Ti jsou někdy laickou veřejností vnímáni jako potenciální nebezpečí pro společnost. „Zdravě ozbrojená společnost podle nás není vůbec nic špatného,“ míní Matějka.

Zdroj: archiv Františka MatějkyV regionu je několik venkovních střelnic. Co jiného nabídne ta vaše?

Ano, v celém státě je mnoho střelnic. Ale my si představujeme službu třetího tisíciletí trochu jinak. To, co hodláme postavit, u nás střelcům chybí. Budeme mít 12 střeleckých úseků a nabídneme širokou paletu služeb. Náš záměr jsme konzultovali s odborníky z tuzemska i ze zahraničí. A potvrdili nám, že má cenu jít do něčeho takového ve velkém právě teď.

Plánujete podobný objekt ještě na jiném místě v zemi?

Nemáme ten úmysl. Česká republika má kolem deseti a půl milionu obyvatel, i proto má podle našeho přesvědčení v zemi smysl jen jeden takový objekt podobného rozsahu.

Proč něco takového vznikne zrovna u Lovosic?

Loni jsem objel asi 83 míst v hodinové vzdálenosti od Prahy. Na soukromém pozemku v Lovosicích sedělo naprosto všechno: je to na krásném místě, kde nikoho nebudeme rušit, protože je to z obou dvou stran u dálnice a silnice, kde jezdí i náklaďáky. A přestože venku za dveřmi NSC neuslyšíte nic, je i obytná zóna dostatečně daleko.

V jaké fázi výstavby jste?

Máme už balistickou a architektonickou studii. A teď dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

Kdy bude střelnice stát?

Chceme otvírat příští rok na podzim.

To je fofr…

Nebude to stavebně nic extra náročného. Půjde převážně o litou železobetonovou stavbu. Teprve s vybavením uvnitř si pohrajeme.

Střelnice vašeho formátu jistě nevznikne zadarmo. Z čeho stavbu ufinancujete?

Dosavadní práce jsme platili z darů nebo bezúročných půjček od lidí, kteří nás podporují. Brzy ale půjdeme do standardního dlouhodobého investičního úvěru.

Říkáte, že nepůjde jenom o střelnici, ale o střelecké centrum. Co to znamená?

Kromě jiného tu chceme zřídit muzeum českých konstruktérů zbraní. Nemá to ale vůbec být jenom o tom, že si sem člověk přijde zastřílet. Vznikající prostor vnímáme i jako místo pro vzdělávání. A chápeme ho také jako náš podíl na bezpečnostní politice státu.

Co si pod tím máme představit?

Chceme, aby si lidé, kteří drží legálně zbraň nebo ji mít chtějí, prošli vším, čím mají. NSC bude velký unikát nejen pro civilní střelce, ale i pro bezpečnostní složky. Také bychom se rádi podíleli na tom, aby lidé začali střelectví většinově vnímat jako každou jinou sportovní disciplínu.

Čím bude střelnice prospěšná Lovosicím?

Přivede do nich turisty, ale posílí i zdejší zaměstnanost. Nechceme si sem tahat nějaké „svoje“ lidi z celé republiky. Jde nám o to, aby nás tu vnímali jako přátele. Ostatně i pro nás bude plus, když budou naši zaměstnanci odsud. Chceme mít otevřeno 365 dní v roce 12 hodin denně, potřebujeme tedy lidi na dvě směny. Práci u nás najdou desítky osob.

Jak váš záměr přivítali na radnici?

Vedení města nás vítá jako partnera s velkou ambicí udělat v lokalitě něco, co není jen skladem nebo obyčejnou výrobou. Kvitovali, že se postaráme o plochu, kam se z bývalého cukrovaru odvážely zbytky, a která je teď de facto k ničemu. Starosta uvítal i to, že možná částečně pomůžeme zbavit Lovosice cejchu chemického města. Podporu cítíme i od řady jiných subjektů než od radnice.

Od koho?

Například od policie i od dalších obcí. Ty se těší, že jejich strážníci budou mít konečně nějaké adekvátní, kultivované prostředí pro výcvik. Těší mě, že v bezprostředním sousedství našeho pozemku jsou hasiči a buduje se tam i nová záchranka. Plánujeme totiž akce pro děti s členy integrovaného systému.

Lidé se někdy dívají na držitele zbrojních průkazů skrz prsty. Co vy na to?

Zdravě ozbrojená společnost podle nás není vůbec nic špatného. Vycvičené střelce s průkazem lze chápat i jako lidi, kteří, když v nejhorším případě do něčeho půjde, jsou schopni bránit sebe, rodinu i ostatní spoluobčany a třeba pomoct i ozbrojeným silám, když to bude potřeba.

Vy sám máte zbraň přes pětadvacet let. Použil jste ji někdy mimo střelnici?

Nepiju, nechodím pít do restaurací, nevyhledávám konflikty, násilí je mi odporné. A přesto jsem zbraň třikrát použil. Z toho jednou jsem zadržel pachatele trestného činu, předal ho policii a svědčil o tom pak i u soudu.

Kritici držení zbraní někdy říkají, že od ochrany obyvatel je tu policie. Co jim na to odpovídáte?

Že si těžko můžou nést všude s sebou policistu. Když se něco semele, tak tam většinou bohužel není, nebo ne hned. Na střelnicích potkávám lidi, kteří se dostali do nebezpečné situace, nebo jejich blízké. Chtějí mít stejně jako já větší pocit jistoty a šanci na to vyváznout ve zdraví.