V Lovosicích plánujete postavit Národní střelecké centrum. Proč vlastně tato myšlenka vznikla?

Dlouho mi u nás chyběla větší podpora civilního střelectví a podpora střeleckého sportu od útlého mládí. Úspěchy českých střelců na světových soutěžích se obratem neprojevovaly v kontinuálně podporované touze dětí jít v jejich šlépějích. A tak jsme jako spolek začali s realizací. Pomocnou ruku najde člověk na konci vlastní paže, a když někomu něco chybí, měl by zvednout zadek a jít něco udělat.

Střelnic je v Česku celá řada. V čem bude Národní střelecké centrum jiné a co všechno nabídne?

Představte si více než 10 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech patrech, dvanáct střeleckých úseků až do 100 metrů pro dynamickou střelbu, unikátní střelecké a sportovní vybavení, cvičnou arénu, trenažéry, učebny, šatny, sprchy, klubovny, parkování ve vlastním areálu, prostory pro rodiny s dětmi, občerstvení nebo muzeum. Prostor plný života od rána do večera, kde se budou potkávat generace a předávat si svoje znalosti a zkušenosti. Lidé si budou zvyšovat kompetence v oblasti civilní bezpečnosti, děti ze škol v rámci výuky nebo využití volného času získají všestranné schopnosti za účasti složek integrovaného záchranného systému a pomůžeme vyrůst novým sportovním nadějím.

Lovosice jste si vybrali náhodou, nebo to byl záměr?

Navštívil jsem 83 míst a jednou zůstal v koloně u nájezdu na dálnici D8 kvůli velmi vážné dopravní nehodě. Vzal jsem do ruky mobil a našel jsem pouhé dva dny starý inzerát na pozemky jen 500 metrů od místa, kde jsem stál. Nevěřím, že to byla náhoda. Prostě to tak mělo být.

Jak to vypadá se samotnou výstavbou, kdy takzvaně „kopnete do země“?

Vymýtili jsme téměř dva hektary, geodeticky vytyčili objekt v prostoru a provedli náročný inženýrsko-geologický průzkum. Dva roky lockdownů, růst cen materiálů, zvyšování úroků České národní banky, válka na Ukrajině a inflace způsobily zpoždění, ale nikdy jsme neudělali krok zpět. Teď už to konečně vypadá, že ještě během letošního jara začneme konečně stavět.

Jak dlouho výstavba potrvá a je nějaký předpoklad, kdy by centrum mohlo přivítat první střelce?

Výstavba potrvá 17 měsíců. Kromě samotné stavby budeme instalovat na míru vyrobené interaktivní terčové zařízení ze Spojených států amerických, které jsme vybrali proto, že je nejlepší na světě. Na podzim příštího roku chceme uvítat první návštěvníky.

Jak náročné bylo získat veškerá povolení k projektu?

Stavební povolení jsme získali za rok a týden od nákupu pozemků, což považujeme skoro za zázrak. Smekám před realizačním týmem a všemi zaměstnanci a úředníky všech úřadů i institucí. Všichni k nám přistupovali opravdu fantasticky.

Stavba a samotné vybavení areálu bude jistě velmi drahé. Jaké jsou náklady a jak se vám daří shánět peníze?

Rozpočet je přibližně 330 milionů korun. Financování je kombinací úvěru, bezúročných půjček podporovatelů a sponzorských darů dodavatelů. Samostatnou částí jsou pak dary fyzických a právnických osob.

Vyhlásili jste také veřejnou sbírku, kde mohou dárci na stavbu střeleckého centra finančně přispět. S jakým ohlasem se sbírka setkala a kolik už jste vybrali?

Nechtěli jsme přijímat peníze od neznámých dárců, a tak jsme zvolili cestu online dárcovských smluv dostupných na našich webových stránkách, abychom znali každého předem. Doposud máme několik set dárců a další stále přibývají. Aktuálně atakujeme hranici tří milionů korun, přičemž válka na Ukrajině a touha lidí o zajištění větší míry bezpečí stojí pravděpodobně za tím, že dary nyní přibývají rychleji. Lidé a firmy prostě chtějí být u projektu s námi. Je to hodně zavazující a cítíme velký respekt ke každému, kdo se rozhodl projekt podpořit.

Komu bude vlastně střelnice sloužit? Sportovním a rekreačním střelcům nebo i policii?

Šíře poskytovaných služeb uspokojí civilní střelce se zbrojním průkazem, domácí i zahraniční návštěvníky bez zbrojního průkazu, sportovce a příslušníky silových složek státu, ale i nestřeleckou veřejnost každý den po celý rok.

Máte informace o tom, že by v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině rostl počet zájemců o zbrojní průkazy?

Už dlouhé roky je u nás v podstatě stále rostoucí trend počtu držitelů zbrojních průkazů a obecně zájmu o civilní střelectví, ale ještě nikdy nerostl zájem tak rychle, jako je tomu pod vlivem války na Ukrajině. Jedním dechem dodávám, že kvalita zákonů a proces získání zbrojního průkazu jsou na takové úrovni, že uspět mohou jen opravdu dobře připravení žadatelé.