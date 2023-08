Středohoř bude mít v Hlinné svou sochu. Lidé na ni přispívají ve sbírce

Michal Dvořák Šéfeditor pro severní a východní Čechy Napište mi

Jeho klobouk připomíná královnu Českého středohoří Milešovku, zahalen je do huňaté ovčí kožešiny a co krok, to zazvonění zvonce. Středohoř už léta navštěvuje slavnosti a pouti v nádherném regionu Českého středohoří. Nyní se chystá i jeho socha. Do krajiny má hledět z Hlinné, kde žije a tvoří autor postavy Středohoře Libor Pisklák. Tento akademický sochař se do výroby kamenné postavy pustí v září, obec Hlinná nyní shání peníze na vytvoření sochy prostřednictvím sbírky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Středohoř na Slavnostech pastvin v Hlinné. | Foto: Deník/Karel Pech