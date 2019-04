SEVER už jen do konce dubna povede Ivana Poláčková Krňáková, která v organizaci působí od roku 2001. „Práce v neziskovém sektoru je náročná. Vyžaduje každodenní stoprocentní nasazení a velkou flexibilitu dovedností. Na veškerou činnost, mzdy a vybavení je nutné shánět finance z různých zdrojů. To vše se stalo hlavním důvodem mého rozhodnutí trochu zvolnit a předat ředitelskou pozici,“ vysvětlila Poláčková Krňáková.

Zároveň je ráda, že vedení po ní převezme Kotěra. „Dlouho ho znám a věřím mu. Není větší radost než předat fungující zaběhlou organizaci někomu, kdo má vize a schopnost věci posouvat dál,“ dodala.

Kotěrovým úkolem bude zajistit stabilní financování, posílit SEVER personálně a rozšířit jeho spolupráci se základními školami. Pedagog také intenzivně pracuje na regionální učebnici pro děti. Na její vydání zřídili sbírku, přispět lze prostřednictvím webu SEVER.LT. Na publikaci žádají o 200 tisíc korun také v programu Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje. „Mottem učebnice je, že celý svět se dá poznat do hodinové vzdálenosti od domova,“ řekl Kotěra.

V učebnici bude klasický geografický úvod. Důležitější však bude sumář půldenních exkurzí, na které si můžou děti vyrazit nejen se školou, ale třeba i s rodiči.

Společnost, příroda, věda

Exkurze budou rozděleny do tří tematických oblastí: společnost, příroda, věda a technika. „Nechybí tu exkurze na Bílé stráně či na Boreč, ale vysíláme děti také do čističky odpadních vod. Žáci by měli zkoumat i dálnici D8,“ doplnil pedagog. V rámci společenské části učebnice chtějí v SEVERu děti vytáhnout i na radnici.

Základem programu SEVERu jsou ekologické výukové programy pro školky a školy. Většina litoměřických mateřinek sem chodí pravidelně jednou měsíčně. „Programy jsou šité na míru ročnímu období a letos je všechny provází indiánská tematika,“ poznamenal Kotěra. SEVER také školí učitele, především koordinátory ekologické výchovy na základních školách.

Dobrou spolupráci navázal i s čížkovickou mateřskou a základní školou. „Každý měsíc děláme celodenní projektové dny. Některé jsou zaměřeny na ekologii a lidé ze SEVERu k nám o ní jezdí přednášet,“ potvrdil ředitel školy Arnošt Waschta.

Čtvrteční den otevřených dveří v SEVERu začíná ve 14 hodin na školním pozemku v Masarykově ulici. Na dětii dospělé budou čekat interaktivní stanoviště k tématům voda a její funkce v krajině, zeleň ve městě, recyklace odpadů a udržitelná mobilita.

„Pozvaní experti k těmto tématům nabídnou poradenství a praktické tipy,“ zvou v SEVERu. Návštěvníci si tu budou moct dát i fairtradovou kávu.