K události vyjížděli roudničtí strážníci v 9.40 hodin po oznámení na tísňovou linku. Hlídka na místě zjistila totožnost výtržníka a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu přivolala záchrannou službu. "Později byl muž umístěn do psychiatrické léčebny," informovali strážníci prostřednictvím městského webu.

Malé pozdvižení vzniklo v úterý 5. října v Aleji 17. listopadu v Roudnici nad Labem. Způsobil ho muž, který pokřikoval na kolemjdoucí a vstupoval do vozovky před projíždějící vozidla.

