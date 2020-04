Každý, kdo se chce do iniciativy zapojit, musí vyrobit alespoň jednoho zajíce o velikosti minimálně 30 centimetrů. Následně ho vystavit v okně nebo v zahradě a vyfotit ho. Snímek pak zašle obecnímu zaječímu komisaři na e-mail.

V případě Straškova je adresa: malovanistraskov-vodochody@email.cz a Mnetěši pak starani@seznam.cz. Fotografii svého zajíce může každý sdílet i na facebookové ve skupině Zajíců není nikdy dost.

Odeslané snímky budou započítány do soutěže o titul Zajícov 2020. Cílem výzvy je především podpořit pozitivní náladu mezi lidmi a Najít obec s co největším výskytem zajíců v porovnání s počtem obyvatel. Iniciátorem celé akce, do které se zapojilo zhruba 80 obcí z celé republiky, je Domeček Hořovice. Vítězná obec či město získá certifikát a čestný název Zajícov 2020.