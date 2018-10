Strany napříč politickým spektrem nešetří před volbami nápady

Litoměřice /FOTO/ - Rozumné poplatky za odpad, spravené silnice a nové koše na basket? Platformy, které jdou do komunálních voleb, mají i odvážnější nápady.

Jako třeba postupné budování aglomerace Litoměřic s Lovosicemi a Terezínem. Že je to sci-fi? Tou ještě nedávno byly i podzemní kontejnery nebo věž na kola…

Po vzoru Kolína by chtěli takzvanou Chytrou klíčenku Severočeši. Díky takové „vychytávce“ by městu prý neutíkaly peníze. Pokud by lidé nakoupili u místních podnikatelů, načetly by se jim bonusové body. „Za ně bude možné získat výhody zajišťované městem,“ plánuje Jan Dostal ze sdružení.

Ale nejen to. S Chytrou klíčenkou by si rodiče mohli pohlídat, jestli jejich dítka dorazila do školy, a rovnou by jim s ní zaplatili za obědy v jídelně. „Nápad se líbí také zástupcům okresní hospodářské komory, kteří o nějakém podobném systému podpory místních podnikatelů delší dobu také uvažují,“ dodává Dostal.

Nejspíš zatím s nejzajímavějším nápadem vyrukoval na úterní debatě Vize pro Česko lídr kandidátky ANO Tomáš Sarnovský, kterému přizvukoval Hassan Mezian z ČSSD. V litoměřické čajovně Hóra mluvili i o možnosti aglomerace Litoměřic s Lovosicemi a Terezínem. „Ta města jsou si geograficky blízká, ale sociálně vzdálená. Přiblížit by je mohla například doprava zajištěná společným podnikem,“ nadhodil Sarnovský s tím, že takové řešení by i přiblížilo místo zaměstnání lidí v regionu jejich domovům.

Podle něj i Meziana by takové „trojměstí“ získalo silnější postavení v Ústeckém kraji a mohlo by nastartovat cestu ke vzniku statutárního města s vyššími příjmy z daní. Bonus pro Litoměřice, limitované ve výstavbě z jedné strany řekou a z té druhé Českým středohořím? Podle obou politiků získání dalšího dostupného rozvojového území.

Jak ale naznačil pamětník, který se besedy zúčastnil, nejde tak úplně o novum. „Podobný nápad byl rozvíjen už v padesátých letech. Tehdy se tu hovořilo o propojení několika obcí na Litoměřicku autobusovou dopravou,“ zmínil v čajovně asi sedmdesátiletý muž. Podle jiných pamětníků se o tom uvažovalo i v devadesátých letech.

O tom, že odvážné nápady nejsou pouze doménou opozice nebo relativních nováčků v komunální politice, svědčí letitý projekt směřující k využití geotermální energie k vytápění Litoměřic. Byť je stále v procesu, je i v nynější volební kampani jedním z taháků ODS.