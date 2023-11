/FOTO/ Do Štětí dorazil vánoční strom. Zdobit se bude v příštích dnech, poprvé ho lidé rozsvícený uvidí 1. prosince. Až doslouží, bude mít zajímavý osud. Řezbář z něj vytvoří sochu.

Do Štětí dorazil vánoční strom. | Foto: se svolením MÚ Štětí

„Vánoční strom už je na svém místě na Novém náměstí. Smrk pichlavý věnovala do Štětí rodina Zemanových z Brocna. Strom má zhruba pětačtyřicet let a bude na náměstí do začátku roku 2024," informovala radnice ve Štětí.

Poté ho nečeká vyhození, ale poslouží jako materiál pro výrobu dřevěné sochy. „Poté si ho vezme pod své pracovní nástroje řezbář David Fiala, který z jeho kmene vytvoří další sochu do sousoší Zvěrokruhu," informovala radnice.

Strom letos cestoval z Brocna přes Chcebuz, pak přes vlakový přejezd ve Štětí po obchvatu, přes kruhový objezd a následně k náměstí.

Od rozsvícení vánočních stromů přes celý advent. Tyto akce potěší na Litoměřicku

Štětí chystá rozsvěcení na pátek 1. prosince v 18 hodin. Doprovodný program začne už v 16 hodin.

„Součástí akce budou vánoční trhy, které začnou už v 9 hodin. Vše se uskuteční na Novém náměstí,“ prozradil Radomil Kulhánek, který má na starosti kulturu ve Štětí.

O pár dní později budou také oblíbení Krampus čerti. „V prosinci se budou konat již tradiční koncerty s Podřipským žesťovým kvintetem, a to v neděli 10. prosince od 11 hodin u kašny na pěší zóně a v neděli 17. prosince od 11 hodin u vánočního stromu na Novém náměstí. Na sobotu 9. prosince se chystá Pekelná šou s Krampus čerty na Novém náměstí od 18 hodin,“ zve do Štětí Radomil Kulhánek.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Zdroj: Redakce

