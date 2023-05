Hned několik novinek přichystala od začátku května Senior doprava ve Štětí. Senioři budou jezdit po městě levněji, může jich také jezdit více najednou. Dopravu bude možné nově použít také k cestám za odborným lékařem nebo na úřad do okolních měst.

Senior doprava ve Štětí. | Foto: se svolením MÚ Štětí

Cena dopravy se snížila od 1. května. Zatímco dříve stála jedna cesta po městě 40 korun, nyní se senioři svezou za 30 korun. Auto jezdí po katastrálním území města a po jeho místních částech.

Další novinkou jsou sdílené jízdy. „Pokud budou chtít občané využít Senior dopravu ve větším počtu, nabízí se právě takzvaná sdílená cesta. Maximem budou tři přepravované osoby, cena zůstane jednotná, tedy třicet korun. Bylo by nelogické, aby auto zajíždělo pro každého seniora zvlášť,“ vysvětlila místostarostka Štětí Michaela Véghová.

Nově se také lidé nad 70 let a držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P, pro které je Senior doprava určena, dostanou s autem také do Roudnice, Litoměřic nebo do Mělníka. „Jedná se o cesty na úřad, další instituce nebo k odbornému lékaři. Město Štětí nezajišťuje všechny služby, stejně tak se ve městě nenachází některá odborná pracoviště lékařů, a ne vždy je praktickým lékařem vypsán poukaz k využití dopravní zdravotní služby,“ pokračovala Véghová.

Cesta do okolních měst nezahrnuje možnost nákupů v obchodech a vyjde seniory na padesát korun.

Zvyšuje se od května také maximální počet jízd, které si senior může objednat za jeden měsíc. Dříve bylo možných šest jízd, nyní je to deset za měsíc (pět tam a pět zpět).

Senior doprava ve Štětí funguje od září 2020. Doprava je poskytována po předchozím objednání každý pracovní den od 8 do 15 hodin.