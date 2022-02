Starosta Štětí Tomáš Ryšánek přiblížil, že hlavním problémem bylo neplnění závazků, které smlouva obsahovala, a to jak předem určené termíny, tak i rozsah a kvalita odvedených prací. Ty měly spočívat ve výsadbě nových stromů, keřů, celé řady květin a v instalaci nového mobiliáře, jako jsou odpadkové koše a lavičky.

Nové náměstí ve Štětí zdobí socha Býka. Řezbář ho udělal z vánočního stromu

„Projekt není v současné ani zdaleka hotový. Nyní musíme s dodavatelskou firmou vyřešit, za co jí město zaplatí a za co už ne. Až budou tato jednání dokončená, musíme rozhodnout, jakým způsobem revitalizaci dokončíme. Řešíme, zda to zvládneme sami, pouze prostřednictvím našich komunálních služeb, nebo si najmeme jinou firmu. Každopádně to musí být dokončeno ještě letos,“ nastínil Ryšánek s tím, že město kvůli tomu přišlo o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která představovala 60 procent nákladů. Další milion městu na revitalizaci přispěla štětská papírna Mondi.

Mezi problémy, které město vedly k rozvázání smlouvy, byly například nevysazené stromy. Firma je měla několik týdnů uskladněné v areálu komunálních služeb. Osazovat je bez ohlášení začala až v lednu. Je tak pravděpodobné, že se stromy kvůli špatnému zacházení neuchytí.

Nové polopodzemní kontejnery ve Štětí budou sloužit od února

Negativními komentáři na stav revitalizace, která začala už loni v červnu, nešetří ani tamní obyvatelé. „V těsné blízkosti jednoho z bytových domů firma vytvořila květinový záhon. Dům má být ale letos zateplován, takže postavené lešení a pohyb dělníků tento záhon zničí,“ kroutil hlavou jeden z místních, který si nepřál být jmenován. Podle Ryšánka se na podněty obyvatel chce město více zaměřit. „Určitě budeme rádi za zpětnou vazbu k již vykonaným pracím,“ poznamenal starosta.

Projekt revitalizace zeleně štětského sídliště, které bylo prakticky desítky let ve stejném stavu, se připravoval od roku 2019. Vyjádřit se k jeho nové podobě mohli i sami obyvatelé na veřejném setkání se zástupci města. Obnova začala postupným kácením poškozených nebo nemocných stromů. Následovalo zakládání květinových záhonů s trvalkami a cibulovinami. V plánu byl také výsev bylinných trávníků. Za vykácené keře a stromy měla být provedena náhradní výsadba, navíc ve větším poštu, než byl původní stav.