Kromě zástupců investorů si ho nenechali ujít ani čelní představitelé vlády České republiky. Premiér Andrej Babiš, který se společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem aktu účastnil, uvedl, že se jedná o nejmodernější pilu na zpracování dřeva v České republice i v celém regionu střední a východní Evropy.

„Jde o unikátní mezinárodní projekt za tři miliardy korun. Podpořila ho také česká vláda, kdy firma Labe Wood získala na výstavbu závodu investiční pobídku od agentury CzechInvest ve výši půl miliardy korun,“ uvedl Babiš a připomněl, že v roce 2017 to byla vůbec nejvyšší investiční pobídka v České republice.

Při plné kapacitě je pila schopna ročně zpracovat jeden milion kubíků kulatiny, kterou bude odebírat výhradně z tuzemských zdrojů. Hlavními dodavateli mají být Lesy ČR a Vojenské statky a lesy ČR, ale také nezávislí vlastníci lesů. „Je skvělé, že pila bude nakupovat kulatinu z českých zdrojů. Podstatně méně se tak bude tato drahá a vzácná surovina vyvážet a zůstane tady,“ poznamenal Babiš. Zhruba 160 zaměstnanců společnosti Labe Wood tu bude dřevo zpracovávat především pro stavební a truhlářské účely.

Štěpku, jako vedlejší produkt, bude kompletně odebírat sousední papírna, která ho využije k výrobě celulózy a papíru. Další zpracování naleznou také piliny a kůra, například k výrobě energie.

Podle Milana Fiľa, prezidenta a předsedy představenstva společnosti Eco Investment, která je jedním z investorů Labe Wood, už samotná stavba pily přinesla do regionu pracovní příležitosti. „Podílelo se na ní zhruba 300 firem a pracovalo tu na dva tisíce lidí,“ uvedl Fiľo.

Odbytištěm zpracované kulatiny bude kromě České republiky také Rakousko a Německo. Putovat má však také do zemí severní Afriky a Středního východu. Roční tržby po plném náběhu výroby odhaduje společnost Labe Wood na 150 až 200 milionů eur, tedy 5,2 miliardy korun.

Otevření velkokapacitní pily na samotném okraji města vítá i starosta Štětí Tomáš Ryšánek. „ My jsme ve vedení města tento záměr od začátku vnímali jako investici do regionu a vznik nových pracovních míst. Při stavbě jsme vycházeli investorům vstříc a jsme rádi, že se to podařilo,“ uvedl Ryšánek.

Areál pily má rozlohu 21 hektarů. Stavební práce začaly v prosinci 2018. Zkušební výroba se na pile spustila letos na jaře. Ve společnosti Labe Wood má čtvrtinový podíl společnost Mondi Štětí. Dalších 37,5 procenta má průmyslově investiční holding Eco-Investment. Ten byl kromě jiného odpovědný za projektový management a výstavbu. Rakouská dřevařská firma Holzindustrie Maresch vlastní 32 procent a je garantem technologických řešení a odbytu. Pět procent má slovinská firma obchodující s řezivem UniTimber.