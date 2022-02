Jejich zástupce Martin Krch přiblížil, že se jedná o Emila Ostermanna, který v červnu 1917 zmizel na italské frontě. Bylo mu 19 let. „Jeho tělo tu fyzicky není, takže to, co vidíme, je pouze kenotaf, tedy symbolický náhrobek,“ vysvětlil na úvod k Ostermannovi, jehož ostatky se nikdy nenašly. Není tak jasné, zda zemřel v zajateckém táboře, byl pohřben jako neznámý voják v hromadném hrobě, nebo zůstal nepohřbený někde v Itálii. Později byl prohlášen za mrtvého.

Firma zpackala revitalizaci zeleně na sídlišti ve Štětí. Město nyní řeší co dál

„Boje na italské frontě byly kruté, obzvláště v Dolomitech a vojáci velmi často mizeli pod sněhovými lavinami nebo lavinami kamenů a sesuvy skal, které nad zákopy odstřelilo nepřátelské dělostřelectvo. A nejen jednotliví vojáci, ale celé roty nebo čety. Často nezůstal nikdo, kdo by podal svědectví o tom, kolik mužů padlo a kteří to byli,“ vysvětlil Krch.

Během pátrání v archivech po osudech Emila Ostermanna, který do války odešel jako dobrovolník, a jeho rodiny, Krch zjistil, že Emilovi rodiče pocházeli ze Štětí. V době, kdy se však Emil a jeho sestra narodili, žila rodina v nedaleké Tuhani u Dubé, kde otec působil jako učitel. V roce 1905 se pak rodina do Štětí vrátila.

„Emil byl pro nás zpočátku záhadou. Jeho jméno nebylo v žádném seznamu ztrát rakouské armády, nebyl mezi zraněnými, padlými ani pohřešovanými. Najít ho byl opravdu kumšt. Nyní už s pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme říct, že jsme ho našli. V archivech byl totiž vedený jako Emil Oslomann, jeho jméno tedy zkomolili, což při psaní kurentem není až zas takový problém,“ vylíčil Krch s tím, že kromě příjmení sedělo naprosto vše – tedy datum a místo narození, odchod na frontu i termín zmizení.

Knihovnu v Hrobcích vede bývalá učitelka Věra Jaborová už 46 let

Aby památku vojáka iniciativa Retro Štětí uctila, chce nyní celou rodinnou hrobku opravit a dál ji udržovat. Radní jim už schválili bezplatný pronájem zatím na pět let. Práce, které budou spočívat ve vyčištění hrobu od trávy, vyzvednutí povaleného náhrobku a opravě mramorových prvků, chtějí zahájit na jaře, až bude vhodnější počasí.

„Jsem velmi zvědavý, jaká jména budou na té povalené desce. Navíc v přední části hrobky leží jedna deska, o které zatím netušíme, co to je,“ poznamenal Krch s tím, že členové iniciativy uvažují i o tom, že by na místě zřídili vojenské pietní místo. Do prostoru hrobky by umístili pamětní desku zhruba deseti dalších obyvatel štětského regionu, kteří se stejně jako Emil nevrátili z první války domů a neví se, co se s nimi stalo.

„Vedeme nyní debatu o tom, zda je správné k rodinné hrobce přidávat další lidi, které s ní nemají nic společného. Je to otázka etiky,“ doplnil Krch.