Obrázkovou zábavnou stezku, kterou doplňují tematické otázky, může využívat široká veřejnost. Určená je především pro malé děti. Radost z ní ale mají i její tvůrci, kteří jsou žáky sedmé třídy. „Některé z obrázků jsem kreslila a vybarvovala a pak jsem ještě pomáhala při betonování sloupků. Každý z nás měl za úkol vymyslet i jednu z otázek. Zabralo nám to dost času, ale bylo to zábavné,“ shrnula Šárka.

Nela s Terezou zase společně pracovaly na obrázku čerta a Káči, ten je na jednom ze zastavení. „Kreslily jsme to podle fotky a trvalo to dohromady několik hodin, určitě kolem dvaceti,“ popsaly dívky.

Mladík padl v první světové válce. Jeho náhrobek adoptovali nadšenci ze Štětí

Ještě předtím, než se školáci vůbec mohli pustit do práce na samotné výrobě desek, museli nejprve vymyslet, co vlastně bude výsledkem společného díla a kam ho umístí. Zástupkyně ředitelky školy Zuzana Drožová přiblížila, že projekt na zlepšení prostředí ve městě vznikl na základě podnětu Střediska ekologické výchovy Sever v rámci takzvaného místně zakotveného učení. Jedná se o způsob vzdělávání, které využívá přírodní, kulturní, historické a sociopolitické aspekty lokálního prostředí. Mimo jiné klade důraz právě na zapojení do projektů, které mají praktický význam pro danou obec či město.

„Na základě toho jsme požádali městský úřad, který nám vyšel vstříc, a se samotným usazením tabulí nám pomohly technické služby. Děti si nejprve prošly několik různých míst ve Štětí, která nejsou využitá, ale zároveň jsou veřejně přístupná. Následně jsme společně vymysleli právě stezku a po konzultaci s městem se pustili do práce,“ popsala Drožová s tím, že v rámci matematiky děti například vypočítávaly rozměry jednotlivých tabulí, v češtině vymýšlely doprovodné otázky k obrázkům, které pak tvořily během výtvarné výchovy.

Roudnické kino Sokol potřebuje opravu. Zajistit ji chce město

Na projektu školáci pracovali už od minulého školního roku. Epidemie covidu a s ním spojená opatření ho ale značně protáhly, takže se ho podařilo dokončit až nyní. Jak prozradila třídní učitelka sedmáků Markéta Cruzová, do budoucna plánují počet jednotlivých zastavení stezky na nábřeží ještě rozšířit.

„První odezvy na ni jsou pozitivní a maminky malých dětí nás žádají, aby bylo tabulí více,“ poznamenala Cruzová a doplnila, že míst, která měli na zkrášlení vytipovaných, bylo více. Patřil mezi ně například lesík mezi sběrnou a podnikem Mondi, kam si občas chodí hrát i děti z místní školky, nebo místo nedaleko pošty, kde je nevyužitý prostor. Nábřeží u Labe, které je vyhledávanou volnočasovou zónou, ale nakonec zvítězilo.