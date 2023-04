Mladá maminka, která zrovna šla z pošty, přiznala, že pobočka jí tady chybět bude. „Využívaná byla nejvíc v době, kdy se vyplácely důchody a dávky. A pak samozřejmě před Vánoci, to jsou pošty zahlcené všude,“ řekla.„Pro 200 obyvatel nemůže stát udržovat poštu se všemi bezpečnostními standardy, to zvládne pobočka Balíkovny v místním obchodě. A pokud nemají obchod, tak bydlení mimo civilizaci má holt svá úskalí,“ vyjádřil se ke zrušení pobočky Patrik Erhard Janda.

Samotná „paní poštmistrová“ by si ráda popovídala, ale přiznala, že mají nařízeno se k situaci nevyjadřovat. „My máme o budoucnosti pošt zakázáno mluvit, od toho máme tiskového mluvčího,“ nechtěla se pustit do hovoru, ale naznačila, že ona osobně se o ztrátu zaměstnání bát nemusí.

Nejkratší cestou k další pobočce to je ze Chcebuzi 5,7 kilometru. „Dílčí problém pro lidi žijící ve Chcebuzi to samozřejmě je, část místních poštu využívala. Na druhou stranu zrušení této pobočky za situace, v níž se Česká pošta nachází, bylo jen otázka času. Bohužel tím trochu klesne i status samotné vesnice, když už tam není obchod ani pošta a hospoda funguje jen na půl plynu. Na druhou stranu pokud budou dobře a kvalitně nahrazeny poštovní služby ve Štětí, tak to může být ku prospěchu věci,“ připomněl starosta Štětí Miroslav Andrt a dodal, že krok České pošty chápe. Schůzka se zástupci státního podniku, kde se bude jednat o zkvalitnění a provozu pošty ve Štětí, vedení města teprve čeká.

Pravdou je, že otevírací doba pošty ve Chcebuzi nebyla ideální pro lidi, kteří dojížděli do zaměstnání. Byla totiž otevřená jen mezi sedmou a osmou ranní a druhou až čtvrtou odpolední. Jinak na své informační ceduli pošta odkazovala na litoměřickou pobočku vzdálenou 31 kilometrů.

Co bude s budovou? Spekuluje se o jejím prodeji, neboť budova patří České poště. To potvrdilo i nahlédnutí do katastru nemovitostí. Vlastnické právo má Česká republika a právo hospodařit připadá České poště. Na budovu evidovanou jako rodinný dům nejsou uvalena žádná omezení či způsoby ochrany. Budova není registrována jako památka, a tak by nic nekomplikovalo její případný prodeji.