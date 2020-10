Kvůli zpřísnění podmínek pro veřejná setkávání muselo město už podruhé zrušit plánovaný Kulatý stůl, který měl být zaměřený na téma Doprava ve Štětí. Město vnímá oblast dopravy jako důležitou součást životů svých občanů a proto se rozhodlo uspořádat virtuální anketu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Marek Nečina

Lidé mohou vyjádřit svůj názor na aktuální dopravní podmínky ve městě, nebezpečná nebo nepřehledná místa. Město zajímají náměty, co by se dalo v nejbližší době zlepšit a kam by mělo přednostně v této oblasti investovat. Výsledky z této ankety budou sloužit pro aktualizaci strategie rozvoje města a město je využije i pro přípravu rozpočtu na příští rok.