Její jednatel Josef Sušír vysvětlil, že snahou bylo získat strategického partnera, který zajistí stabilitu v dodávkách tepla a bude dále pečovat o údržbu a rozvoj distribuční sítě. „Myslím si, že se nám to podařilo. Našli jsme silného mezinárodního hráče v energetice, který potřebnou kontinuitu zabezpečí,“ uvedl Josef Sušír.

Pavel Linzer, jednatel firmy Energie AG Bohemia, jedné z českých dceřiných společností skupiny Energie AG, po oznámení jména nového vlastníka nastínil plány.

První letošní výskyt ptačí chřipky v kraji. Objevila se u slepic na Lounsku

„Naším cílem je být v daném regionu v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody spolehlivým a odborným partnerem městům a obcím, bytovým družstvům i developerům. Předpokládáme v dalších letech posilování podílu obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky,“ nastínil plány Linzer.

Jednání, která prodeji předcházela, se za město Štětí účastnil místostarosta Vladimír Frey. Se zúčastněnými řešil i otázku cen tepla a teplé vody na letošní rok. Ta se letos koncovým odběratelům zvýší o necelých 11 procent. Podle Freye byl ale původní návrh mnohem vyšší. „Poté, co jsme se dozvěděli, že Mondi údajně uvažuje až o třiceti procentním zdražení tepla pro firmu RATE, jsem jednal s jejím finančním ředitelem a vysvětlil mu situaci. Takto velké zdražení by bylo, zvláště pro nízkopříjmové obyvatele, naprosto likvidační,“ uvedl místostarosta Štětí s tím, že po dalších jednáních se konečná a na letošní rok daná cena tepla a teplé vody zvýší jen o 10,9 procenta. Jak to bude dále, se uvidí.

Na avizované zdražení tepla reagoval i jeden z obyvatel Štětí Martin. „Radost z toho samozřejmě nemám, jako z každého zdražování, ale vzhledem k tomu, že topíme málo, tak to půjde zvládnout. Zdražování elektřiny a potravin zasáhne do rozpočtu o dost více,“ řekl.