Co trápí lidi ve Štětí? Bezpečí, chybějící investice, nepořádek v centru a ulicích nebo chybějící restaurace, byty nebo dětská hřiště? Nebo něco dalšího? Lidé ve Štětí se k problémům, které je tíží ve městě, mohou vyjádřit v anketě. Probíhá do konce listopadu, navazuje na nedávné veřejné setkání, kde lidé také mohli na potíže upozorňovat. Anketa má na problémy upozornit a pomoci je řešit.

Město Štětí. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Chybějící fast food, elektrokoloběžky, komunitní zahrádky na sídlištích, nabídka kulturních akcí, pocit nebezpečí u večerky v Krátké ulici, rozhledna na Špičáku, špatný stav schodů na nádraží, údajně zanedbaná pěší zóna a Nové náměstí, obchodníci, kteří neplatí odpady a zneužívají kontejnery v okolí, chybějící dětská hřiště, nedostatek bytů, ale také jídlo ve školní jídelně, třídění odpadů nebo revitalizace nábřeží. To jsou problémy Štětí, na které upozornili lidé a s radnicí řešili při nedávném veřejném setkání, které proběhlo v centru města 7. října.

Anketu můžete vyplnit také elektronicky ZDE

„Cílem této navazující ankety je dát vám prostor, abyste se vyjádřili k tomu, co ve městě a jeho místních částech chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem,“ chtějí sbírat další podněty organizátoři ankety 10 problémů našeho města. Tu pořádá projekt Zdravé město Štětí.

Výsledky ankety se následně má zabývat vedení města.

Zloděj s duší kluka. Ukradl stroj za dva miliony, pak si s ním v lese hrál

Lidé mohou označit maximálně dva problémy, které jsou již pojmenované a které považují za nejnaléhavější, nebo připsat další, které v seznamu chybí a měly by dostat v řešení přednost před ostatními. Anketa je anonymní a probíhá od 1. do 30. listopadu.

Anketní lístek naleznete v listopadovém vydání Zpravodaje města Štětí, případně je ke stažení na internetových stránkách města. Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat do sběrných nádob v Městské knihovně, Informačním centru ve Štětí a v podatelně Městského úřadu. Vyplněný anketní lístek můžete také poslat na email: zdravemesto@steti.cz. Anketu můžete vyplnit také elektronicky na stránkách webové aplikace Munipolis.