Litoměřicko /INFOGRAFIKA/ - Od roku 2005 do 2017 se z okresu Litoměřice vystěhovalo 23 181 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 21 326. Stěhováním tak okres ztratil 1 855 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Litoměřickem a Prahou. Do hlavního města uteklo 7 414 lidí, opačným směrem jich přišlo 5 051. Do sousedního okresu Ústí nad Labem zamířilo 2 672 lidí, ale 2 831 obyvatel se k nám z Ústecka přistěhovalo.

Město Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Láska a práce. To jsou hlavní důvody, proč se stěhujeme. Podle údajů ministerstva vnitra se nejspíš víc lidí z Litoměřicka a Podřipska zaláskovalo jinde a okres spíš řídne, než bobtná. Personalisté místních zaměstnavatelů, kteří si stěžují na málo dostupných pracovních sil, by proto přivítali, kdyby se rodáci z regionu po cestách Českem víc snažili.

Jako před několika lety autor tohoto článku v české metropoli. Jeho žena Malvína patří mezi 5 051 "náplav", které si v posledních zmapovaných 12 letech změnily trvalé bydliště z pražského na to v okrese Litoměřice. „Nezamilovala jsem se jen do svého muže, ale i do historického rázu Litoměřic a krásné krajiny kolem,“ vyznala se mladá žena kojená Vltavou.

Skoro o dva tisíce víc je ale těch, kdo odsud v poslední době do hlavního města odešli. Třeba Karel z Roudnice nad Labem. „Do Prahy jsem dojížděl studovat na vysokou. Na Podřipsko jsem se vracel čím dál méně, v hlavním městě jsem si našel přátele i partnerku. Když jsem dostal dobrou pracovní nabídku, rozhodl jsem se tam zůstat nadobro,“ vylíčil 42letý grafický designér.

Karel se do Prahy ve skutečnosti přistěhoval ještě před obdobím sledovaným Deníkem, v roce 2003. „Jsem ale lenoch, trvalé bydliště jsem si změnil až před časem,“ vysvětlil.

Jeho případ připomíná, že počet těch, kdo navzdory všem statistikám v okresu skutečně žijí, může být ještě nižší. A pak jsou tu ještě lidé, kteří zde v podstatě pouze přespávají jako v ubytovně na „předměstí“ Prahy, která je živí a kde vydělané peníze také zpravidla nechávají.

Odliv lidí na celém severu

Na poměry Ústeckého kraje přitom naše červená čísla nejsou žádnou výjimkou. S podobným mírným deficitem se potýkají všechny okresy severozápadních Čech. „V tom mosteckém je úbytek obyvatel daleko početnější a řadí se tak k nejopouštěnějším okresům v celé republice,“ poznamenal Aleš Vojíř z Deníku, který připravoval dnešní datové téma. Ze zjištění dál vyplývá, že druhým okresem v pořadí po Praze, kam a odkud lidé z Litoměřicka a Podřipska nejvíc migrují, je ten ústecký. V tomto případě přitom mírně převažují příchozí. A přes tisíc obyvatel sem v uplynulých 12 letech přišlo z okresů Mělník a Teplice, podobný počet lidí tam také odešel.

Data o vnitřní migraci českých občanů na základě trvalých bydlišť získal Deník od ministerstva vnitra. Okresní čísla potvrzují údaje z demografické ročenky Českého statistického úřadu, který sledoval stěhování lidí z jednotlivých měst a do nich v poslední dekádě. Vyplývá z nich, že dříve mířily náplavy do Litoměřic častěji. Podobně je to i v Roudnici a skoro vůbec se lidem nechce do Úštěku. Čím dál víc lidí se stěhuje jen do Lovosic, i když celkový přírůstek průmyslové Mekky okresu nakonec není nijak dramatický.

Podle informací správního odboru zdejšího městského úřadu se počet obyvatel Litoměřic od roku 2005 až do loňska moc neměnil, v řádu stovek kolísá kolem cifry 24 tisíc lidí.