Že je v pevnostním městě na severu Čech památník obětem druhé světové války a židovského holocaustu, to vědí všichni. Už šestým rokem ale v Terezíně působí také výrazně mladší pracoviště s podobným zaměřením, Centrum studií genocid Terezín (CSGT). Po zatím pětiletém působení v zrekonstruovaných Dělostřeleckých kasárnách na okraji města se teď přesouvá do středu dění, do nových reprezentativních prostor nákladně opraveného Wieserova domu.

Centrum už nový domov zabydluje. Svědčí o tom složené židle, pultíky, regály a další mobiliář, většinou úplně nový. Jak ukazuje šéf pracoviště Šimon Krbec, centrum bude obývat celé přízemí Wieserova domu a navrch jedno křídlo v prvním patře, celkem kolem dvanácti set metrů čtverečních.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

„Lidé využijí naši obsáhlou knihovnu s odbornými publikacemi o genocidě. Plánujeme také literární klub,“ zmínil Krbec s tím, že ke svým akcím budou moct využít i reprezentační sál s unikátní dochovanou a renovovanou výzdobou.

Ve Wieserově domě by centrum mělo zůstat přinejmenším na pětiletou dobu udržitelnosti projektu podpořeného z IROP, díky kterému v Terezíně dlouho pustnoucí budovu po vojácích nedávno opravili.

Wieserův dům je nákladnou rekonstrukcí pro příští desetiletí zachráněn. To se ale nedá říct o dalších pevnostních budovách v Terezíně. Jak o tom ostatně vypovídá starší, putovní výstava fotografií S.O.S. Terezín, pořízených Pavlem Chalupou z CSGT, teď složená v prvním patře centra. „Jejím cílem je ukázat lidem aktuální stav hlavní pevnosti v Terezíně, hlavně nejohroženějších budov,“ vysvětlil autor s tím, že kromě nejpoškozenějších Drážďanských kasáren jde také o zbrojnici, proviantní sklad a vojenskou nemocnici, jejichž zkáza je vidět hlavně zevnitř. Lidé z centra už ukazovali snímky leckde, mimo jiné i v poslanecké sněmovně. Pohnutkou jim bylo, jak se jim před očima budovy horšily.

Realizátorem projektu CSGT je Výzkumné centrum archeologie zla. V Terezíně sídlí od roku 2016. Do většího povědomí vstoupilo pracoviště o rok později s Memoriálem terezínské fotbalové ligy. Kopal se na stadionu Sokola Terezín a před budovou Drážďanských kasáren. A v říjnu toho roku se při orkánu Herwart zřítila část jejich střechy.

Teď už stav kasáren dospěl do fáze, kdy jim hrozí demolice. Přes proklamované kroky předchozí, Babišovy vlády, totiž vypadla z Národního plánu obnovy. Terezín tak přišel o možnost si relativně rychle sáhnout na velké peníze na opravu. Město proto uvažuje i o tom, že kasárna vrátí státu. Podle Krbce by šlo v případě demolice o nenahraditelnou škodu. A to i proto, že jakmile tu padne jedna významnější budova, město ztratí možnost dostat se do UNESCO.