/VIDEO/ Střední, základní i mateřské školy na Litoměřicku se připojí k protestu kvůli chystaným škrtům ve školství. Do celostátní stávky se v pondělí zapojí pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci.

Školy v Litoměřicích se v pondělí připojí k stávce | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Když dáte do škol méně peněz, kvalita vzdělávání půjde dolů. To je v kostce poselství ministerstvu, se kterým jdou do stávky školy napříč Českou republikou. Mezi plejádou vzdělávacích zařízení v zemi, která budou mít pro děti v pondělí 27. listopadu zavřeno, budou i ta litoměřická. Ze zařízení pod městem se k celodennímu protestu zapojí základní školy Na Valech, Boženy Němcové, U Stadionu a Havlíčkova.

Školy o svém zapojení do stávky informují rodiče většinou v jejich vnitřním elektronickém systému. Aktuální informace o zavření škol, ale třeba i jídelen, hledejte také na webu vaší obce nebo v celostátní interaktivní mapě.

Důvody k stávce popsal v dopise rodičům například ředitel ZŠ Na Valech František Kindermann. „Rozumím tomu, že ekonomicky a společensky prožíváme několik náročných let, ale přece není možné si myslet, že cesta z krize povede přes škrty ve školství?!“ pozastavuje se ředitel. Podle něj je navržené snížení maximálního počtu hodin i počtu asistentů pedagogů hořkou „odměnou“ učitelům po náročných obdobích s inkluzí, on-line výukou i přílivem ukrajinských žáků.

Pokud vláda změny schválí, konkrétně pro ZŠ Na Valech to bude znamenat omezení počtu odučených hodin asi o 40 týdně a propuštění dvou pedagogů. „V praxi to bude znamenat větší skupiny žáků na jazyky, zrušení dělených hodin z fyziky a chemie, kdy se žáci mohli zabývat pokusy, a zrušení dělených hodin matematiky a českého jazyka,“ vypočítává Kindermann.

Soukromá Lingua se stávky nezúčastní a v provozu zůstanou a výuku zabezpečí i městská Masarykova a Ladova základní škola. I když ale v pondělí nezavřou, neznamená to, že se aspoň část tamních zaměstnanců k stávce nepřipojí. Na Masarykově ZŠ tak bude přítomno 42 ze 48 pracovníků. Většina personálu ale s plány ministerstva nesouzní. „Svůj nesouhlas vyjádří jinou formou, než je uzavření školy,“ vysvětluje ředitel Karel Kynzl.

Stávkovat se chystají také mateřinky. V Litoměřicích to budou Kamarád, Lipová, Beruška, Kytička, Větrník a Sedmikráska. „Ve školkách, které zůstanou otevřené, ale nebude v den stávky přítomný nepedagogický personál, například kuchařky,“ upozorňuje Michaela Rozsypalová z městského úřadu. „Dětem však stravu po celý den zajistíme,“ ujišťuje šéfka městských mateřských škol Monika Mejtová.

Stávky se zúčastní také některé střední školy. Ty jsou buď soukromé, nebo je zřizuje ústecké hejtmanství. „Z oslovených dvaapadesáti škol se nějakým způsobem do stávky zapojí třiatřicet,“ vypočítává za střední školy v celém Ústeckém kraji v gesci úřadu jeho mluvčí Magdalena Fraňková. Formy protestu jsou rozličné a většinou „neinvazivní“, kdy se připojí pár učitelů, nebo školy vydají jen prohlášení.

V pondělí bude v Litoměřicích zavřené Gymnázium Josefa Jungmanna. Tam by plánované ministerské škrty ohrozily pět pracovních míst. „Stávkujeme hlavně za to, že se sníží kvalita výuky,“ podtrhuje ředitelka školy Radka Balounová s tím, že pokud by změny prošly, gymnázium by nemohlo otevírat odborné semináře včetně deskriptivní geometrie, práva či grafického designu.

Právě tato specializovaná výuka přitom významně profiluje studenty pro vysokoškolské studium, ale i budoucí pracovní směřování. „Dále se zvýší počet studentů ve třídě na výuku jazyků, nebudou přírodovědná praktika, dělené hodiny matematiky ani českého jazyka,“ dodává ředitelka s tím, že nesouhlasí ani se snížením platů pro nepedagogické pracovníky včetně uklízeček, které škola již takto těžko shání.

V Lovosicích se k stávce připojí jedna mateřská a dvě základní školy. „MŠ a ZŠ Sady pionýrů přeruší provoz úplně, ZŠ Všehrdova uzavře pouze školní družinu, přičemž ke stávce se připojí pouze vychovatelky a asistentka,“ vypočítává lovosická mluvčí Petra Adamíková s tím, že v provozu nebude v pondělí centrální školní jídelna a každý strávník bude mít oběd automaticky odhlášený.

K stávce se připojí v plné šíři i lovosické gymnázium. „Podpisem to potvrdili všichni zaměstnanci organizace, budou v tento den čerpat neplacené volno. Škola zůstane uzavřena, žákům vyhlašuji ředitelské volno,“ uvádí ředitel Marek Bušek.

V Roudnici nad Labem se podle mluvčího města Jana Vancla připojí všechny tři základní školy a mateřská škola Sluníčko. Stávkovat bude i zdejší gymnázium. „Pokud jde o mzdy, tak je pochopitelné, že jsou zaměstnanci zklamaní. Ještě horší je plánované snížení maximálního počtu hodin o 15 procent. Omezí to dělení hodin či tandemovou výuku,“ říká ředitel Petr Dobeš.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín