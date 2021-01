Podle posledních údajů Českého statistického úřadu z prvních tří čtvrtletí roku 2020 bylo v Ústeckém kraji dokončeno 727 bytů, z toho 690 v rodinných domcích. Statistika uvádí, že stavebníci z litoměřického okresu jsou v tomto směru nejaktivnější. V tomto období dokončili 159 bytů a stavbu 226 bytů zahájili, převážná část z nich je v rodinných domcích.

Staveb bytů by se v okrese zahájilo ještě víc, kdyby byl v regionu dostatek stavebních parcel. Největší hlad je po nich v Litoměřicích, kde se nyní připravuje studie pro další lokalitu pod Miřejovicemi. Omezené možnosti mají i ostatní města, jejich rozvoj zbrzdila mimo jiného nová povodňová mapa řeky Ohře, která omezila výstavbu velkého počtu rodinných domků v Brozanech či Bohušovicích. K dosažení uvedených čísel na Litoměřicku tak přispěli stavebníci především v obcích, jako jsou Čížkovice, Doksany, Hrobce, Vědomice, Žalhostice či Křešice.

Stavět byty na zelené louce bude stále omezenější, největší šanci budou mít majitelé brownfieldů, ploch po bývalých průmyslových či zemědělských areálech. Představitele samospráv může dnes mrzet, že v minulosti povolili výstavbu skladovacích hal a supermarketů na zelené louce, místo aby investorům doporučili výstavbu právě v místech brownfieldů.

Řada měst a obcí se před lety zbavovala bytů, aby si ulehčila břemeno zatěžující jejich rozpočet. Dnes jim chybí sociální byty a startovací byty pro mladé rodiny. Tento výpadek se těžko dohání. Výhodu mají města, která dobře hospodařila, mají z minulých let naspořeno a mohou si tak dovolit požádat o dotace. Například město Třebenice podle starostky Evy Hajné letos investuje do bytového fondu s osmi byty zhruba 200 tisíc korun, ale k tomu do konce března dokončí dva sociální byty s pomocí dotace s nákladem 4,5 milionu korun.

Údržba bytů stojí Brozany statisíce korun. „Náš městys vlastní a pronajímá v současné době 14 bytů, přičemž loni jsme prodali pět bytových jednotek jejich nájemníkům. Ročně vynakládáme přes 300 tisíc korun na provoz a údržbu bytů. V loňském roce jsme vynaložili jednorázově dalších 560 tisíc na statické zajištění jednoho obytného domu a letos zahájili rekonstrukci domu pomocí dotace, po dokončení získáme jeden běžný a šest bytů sociálních,“ sdělil starosta Brozan nad Ohří Václav Bešta. Městys hodlá vytvořit dalších 12 velkometrážních sociálních bytů po rekonstrukci objektu bývalého ředitelství státního statku, který loni odkoupil a nyní připravuje žádost o poskytnutí dotace.

Poměrně značný bytový fond 73 bytů v poměru k počtu obyvatel si ponechalo město Libochovice. V bytové politice se po dlouhé roky v tomto městě moc neuskutečnilo. „Pro letošek máme v rozpočtu 428 tisíc korun na opravy a investice a dalších 510 tisíc na ostatní náklady týkající se bytového fondu,“ uvedl starosta Miroslav Zůna. Zastupitelstvo schválilo finance na zpracování podkladů pro otevření prostoru v přímé návaznosti na už zastavěnou plochu ulice Májová. „Na dvou plochách by měla vzniknout další lokalita s rodinnými domky. Prozatím jsme ve fázi, kdybychom celou akci rádi provedli bez vstupu soukromých investorů či developerů. Chceme mít kontrolu nad zástavbou v této lokalitě, ať už se to týká uniformity nemovitostí, tak i doby výstavby,“ dodal starosta.

Realizaci bytových domů Libochovičtí zatím neplánují, ale radnice už disponuje projektovou dokumentací na výstavbu sociálních bytů. Město má rezervy v rekonstrukci bytových i nebytových prostor, které by mohly sloužit jako startovací byty, byty pro samoživitele anebo také služební byty pro učitele nebo lékaře.

Specifickým sídlem, co se bytového fondu týká, je město Terezín, které bylo v polovině 90. let minulého století postiženo odchodem armády. Stav jeho obyvatel se rázem snížil ze zhruba 8 000 na jednu čtvrtinu. Město tehdy převzalo obrovský nemovitý majetek, mimo jiného mu stoupl počet bytů ze 122 na 400. Na jejich správu, natož opravy, Terezínu nestačil rozpočet, proto radnice přistoupila k redukci počtu bytů prodejem, dnes jich vlastní 90.

„Bytů se už zbavovat nechceme, prodáváme jen jednotlivé, které jsou součástí domů vlastníků, a to výlučně nájemníkům. Ročně vynakládáme na opravy bytů dva až čtyři miliony korun a snažíme se získat víc prostředků úpravou nájemného, které se dlouhá léta neměnilo. Od loňska ho zvyšujeme o pouhou inflaci, dnes většina nájemníků platí 30 korun za metr čtvereční, ale u uvolněných bytů se nám daří nájem vysoutěžit až na 70 korun,“ vysvětlil vedoucí odboru správy majetku města Robert Czetmayer.

Terezín má program rozvoje města s podporou státu až do roku 2030. Týká se hlavně čtyř objektů v městské památkové zóně, jejichž oprava má za cíl oživení města a posílení kulturního a sociálního cítění obyvatel a návštěvníků. U dvou areálů, což jsou Žižkovy kasárna a nemocnice, které se nacházející téměř ve stavu brownfieldu, pracuje město na studii rekonstrukce a využitelnosti pro byty do podoby současných standardů.