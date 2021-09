Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč poukázal, že chystaný přivaděč zlepší dostupnost dálnice D8 pro obyvatele obcí nad Litoměřicemi, například Tlučně, Lbína a Hlinné, kteří nyní projíždějí centrem Litoměřic. „Zároveň umožní plynulejší dopravu směrem na Ústí nad Labem v případě povodní, při kterých je litoměřický most generála Chábery jedinou bez omezení sjízdnou spojnicí přes Labe na území Ústeckého kraje,“ upozornil starosta.

Právě na kruhové křižovatce při výjezdu z mostu v Žernosecké ulici má na v současné době zaslepené rameno navázat nová komunikace. Začít stavět by se měla v horizontu několika let. „V současnosti probíhají ze strany Ústeckého kraje jednání o výkupech stavbou dotčených garáží. Po vyřešení majetkoprávních vztahů budou pokračovat práce na aktualizaci projektové dokumentace,“ doplnil Hrbek.

„Řádově se jedná o přibližně pět až šest tisíc vozidel, která tudy projíždí a míří do Pokratic, kde bydlí nejvíce lidí,“ přiblížil Hrbek a připomněl, že město na dokončení této krajské investice čeká od roku 2009, kdy byl dokončený most generála Chábery.

Most generála Chábery v Litoměřicích těsně po dokončení. | Foto: Karel Pech

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.