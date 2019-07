Hotovo, pokračujeme. S tím ukončili zástupci investorů společnosti Labe Wood první etapu stavby moderní pily na zpracování měkkého jehličnatého dřeva, která roste u papíren Mondi ve Štětí. Dlouho připravovaný projekt vyjde skoro na tři miliardy korun, spuštění testovacího provozu je v plánu v březnu 2020.

Po získání stavebního povolení loni v prosinci začaly práce začátkem roku. „Stavba běží podle harmonogramu. Doufáme, že tempo se nám podaří dodržet až do konce,“ řekl za generálního dodavatele stavby Petr Kafka ze společnosti Strabag, která na pile pracuje s Metrostavem.

Pokrok stvrdili ve středu 17. července postaru vztyčením takzvané glajchy. Jehličky dělníci zavěsili z vysokozdvižné plošiny na hrubou stavbu srdce budoucího podniku – pilnice. Rozestavěny jsou i administrativní budova a údržba, kde budou opravovat technologie.

Pracuje se i na dopravníku kulatiny, kterou z lesa přivezou kamiony či vlaky po budované vlečce. Dřevo budou třídit k dalšímu zpracování sken a rentgen. „Bude se skrápět vodou, aby nepodlehlo dřevokazným procesům,“ doplnil projektový manažer Petr Pěkný ze společnosti Bilfinger Tebodin.

Štěpka půjde do Mondi a poslouží výrobě celulózy a papíru. Papírny mají v Labe Wood 25procentní podíl. 37 procent má průmyslově-investiční holding s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zpracování dřeva a celulózy Eco-Investment, 32 procent dřevařská rakouská firma Holzindustrie Mareschi, zbytek evropský dodavatel dřeva UniTimber.

Řezivo pro český a německý trh

Technologie se budou instalovat v září. Dřevo z dosahu 100 kilometrů se do podniku začne navážet zkraje příštího roku. Stavební řezivo bude podnik dodávat na český a německý trh. „S náborem zaměstnanců jsme začali před třemi měsíci, hlavní pozice máme obsazeny,“ shrnul ředitel Labe Wood Radim Strava.

Mají prý už 80 životopisů na dělnické profese a řidiče kolových nakladačů. „K 1. dubnu 2020 bychom chtěli mít 150 zaměstnanců,“ uvedl Strava. K pohovorům chodí lidé z regionu, kteří nechtějí za prací dojíždět do Prahy. Prioritně budou nabírat české zaměstnance i vzhledem k tomu, že budou investovat do jejich školení.

Podnik prý nemíní zatížit Štětsko silniční dopravou. „Budeme se snažit dostat veškerou dřevní hmotu tam i zpět prostřednictvím železnice,“ ujistil ředitel. Řidiče ale ještě čeká částečné omezení při budování severního a jižního příjezdu k pile, kdy dojde k rozšíření jízdních pruhů.

Kolik kulatiny podnik vyrobí

V Labe Wood budou zpracovávat smrkovou a borovou kulatinu v objemu asi 1 milionu plnometrů za rok v plném provozu. Z tohoto objemu chtějí vyrábět asi 600 tisíc kubíků mokrého impregnovaného čerstvého stavebního řeziva.

Celková investice 2,9 miliardy korun zahrnuje koupi pozemku, stavbu a technologie. „Zatím bylo proinvestováno asi 23 milionů eur,“ vyčíslil Miroslav Vajs z Eco-Investment s tím, že návratnost by měla být do sedmi let. Dostatek kalamitního dřeva kvůli kůrovci prý podniku moc nepomůže. „Je méně kvalitní, naším hlavním produktem bude dřevo pro stavební a nábytkářský průmysl,“ řekl Vajs.

O pile se mluví už dlouho. „Dobrá věc potřebuje svůj čas,“ komentoval předseda dozorčí rady Mondi Veit Sorger. Už před 9 lety se uvažovalo o koupi pozemku ve Štětí ještě bez představy o struktuře společníků. „Trvalo pět let, než k tomu došlo. Dlouhé úvahy a vyčkávání se vyplatily,“ je si jist Sorger.

Projektu přeje starosta Štětí Tomáš Ryšánek. „Je to příležitost pro další rozvoj města i regionu. Od začátku jsme se snažili projektu pomáhat a vycházet vstříc,“ řekl a zmínil úpravu územního plánu i řešení pozemku. „Zdálo se, že se to nepohybuje, ale když nyní sleduji rychlost stavby, jsem přesvědčen, že se ji podaří co nejdřív dokončit,“ uzavřel Ryšánek.