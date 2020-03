Díky příznivému počasí pokračují práce na stavbě cyklostezky u Křešic tuto zimu téměř bez přerušení.

Stavební práce na cyklostezce u Křešic | Foto: Deník/Karel Pech

Zhruba 1400 metrů dlouhý úsek mezi Lučním potokem a víceúčelovým hřištěm by stavebníci rádi dokončili během letošního jara. V nejbližší době začnou také práce na posledním úseku z Křešic do Nučnic. „Termín dokončení máme do října letošního roku, ale díky mírné zimě jsme v předstihu,“ poznamenal stavbyvedoucí realizační firmy.