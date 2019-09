Šikana roudnických úředníků. Ta stojí podle prodejce aut Miloslava Šáry za tím, že nedostal rozhodující povolení k dlouho připravované stavbě rekreačního objektu v ochranném pásmu přírodního parku Dolní Poohří. Se stavbou by přitom neměli problém budynští zastupitelé, změnu územního plánu ale nakonec zarazilo ministerstvo pro místní rozvoj. Na problematickou stavbu, která se rozjela bez razítka, upozornila jako první MF DNES. V uplynulých dnech se na ní těžce zranil dělník a na následky zemřel.

Podle Šáry je to věc stavební firmy, jejíž jméno nechtěl prozradit. O bližších okolnostech nic neví. „Nebyl jsem tu,“ řekl. Podle informací Deníku šlo o 72letého muže z vesnice u Budyně, který spadl z lešení a udeřil se do hlavy.

Řeší to inspektoři

Případem se už s ohledem na to, jestli byla na pracovišti dodržena bezpečnost práce, zabývá Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj. „Je to v šetření, nějaký týden to potrvá, nebylo by dobré to uspěchat,“ uvedl vedoucí inspektorátu Aleš Kalvoda.

Šára na stavbu bez razítka u Budyně přijel v pátek dopoledne v černém superbu. „Všechny vyjadřovačky mám. Pouze roudničtí úředníci k tomu napsali zamítavé stanovisko,“ rozhořčoval se Šára a naznačil jejich korupční nastavení. „Hodnocení na krajinu samozřejmě kladné,“ ukázal Deníku kulaté razítko na dokumentu od odbornice z České zemědělské univerzity (ČZU).

Nechápe, proč roudnický úřad chtěl třeba povolení od vzdáleného libochovického zámku. „Tak jsem jim ho přinesl, na zámku se mi ještě vysmáli,“ uvedl. „Dál chtěli povolení z Povodí Ohře, že to není záplavová zóna. Napsali to bez jakýchkoli problémů,“ doplnil Šára s tím, že zajistil i požadovaný papír z Povodí Labe.

Mluvčí Roudnice Jan Vancl ovšem nařčení z šikany úředníků odmítl. "Ve věci pana Šáry roudnický úřad a jeho zaměstnanci postupovali zcela standardně. V místě stavby jsou limity pro využití území, které nelze ignorovat," uvedl mluvčí. "Posudek ČZU byl vypracován ve prospěch investora. Roudnický úřad si nechal hodnocení na krajinu zpracovat přímo autorem metodiky hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz. Ten potvrdil, že informace v původním dokumentu jsou účelově zkreslené a nelze je tudíž pro tyto účely využít. Na tomto základě jsme proto stanovisko ve prospěch žadatele nepřehodnotili," dodal Vancl.

Případem se teď zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Ke konci srpna inspektoři na základě podnětu na nepovolenou stavbu v přírodním parku provedli na místě inspekční šetření,“ uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová s tím, že majitelce pozemku Lence Brůnové poté oznámili, že s ní zahajují kontrolu zaměřenou na plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny. „Kontrola není ukončena, proto v tuto chvíli nemůžeme říci více,“ dodala mluvčí.

Plánuje počkat na rozhodnutí

Do rozhodnutí inspekce, od kterého si Šára přesto slibuje přehodnocení rozhodnutí roudnických úředníků, chce podnikatel nechat stavbu stát, pouze v pátek prý dělníci ještě vylili betonem věnec. „Uvidíme, kdo vyhraje,“ řekl. I když věc skončí u soudu, věří, že nakonec stavbu prosadí. „Nerozhazuju zbytečně miliony. Budu se soudit, pět, deset, dvacet let,“ dodal a nevyloučil, že bude ve stavbě pokračovat dál.

Šára prý snaze o změnu územního plánu věnoval 4,5 roku. „Kdybych nezačal stavět, tak se to nikdy nerozhýbe,“ uvedl 65letý podnikatel.

To že si Brůnová s Šárou asi před 4 roky podali požadavek na změnu územního plánu, aby u rybníka mohli postavit rekreační objekt, potvrdil starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček. „Zastupitelstvo změnu schválilo, změna šla na projednávání dotčených orgánů,“ řekl s tím, že odbor životního prostředí roudnického městského úřadu podal zamítavé stanovisko kvůli tomu, že plocha je v těsné hranici chráněného území.

Věc řešily jako odvolací orgán krajský úřad i ministerstvo pro místní rozvoj. „To nám nakonec napsalo, že se změnou nesouhlasí,“ dodal Medáček s tím, že to je poměrně čerstvá záležitost, po které u rybníka začali stavět bez povolení územně odpovědného libochovického stavebního úřadu. Připustil, že vyřizování změny územního plánu byl běh na příliš dlouhou trať, ale s tím, že úřady jsou ve správních lhůtách vázány zákony.