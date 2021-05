„Stejně jako v úhrnu za celou republiku se březen stal v počtu úmrtí nejtragičtějším měsícem hned v sedmi krajích, a to ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a v Praze,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. V Ústeckém kraji v březnu zemřelo 194 lidí na 100 tisíc obyvatel, to je téměř 1 600 lidí. Za celý rok 2019 přitom v Ústeckém kraji zemřelo podle ČSÚ 9 208 lidí.

V průběhu března připadlo na každých 100 tisíc obyvatel Česka 155 úmrtí, zatímco v průměrném březnu let 2015–2019 to bylo 97 úmrtí. Nadúmrtností byli více zasaženi muži. Ve srovnání s podzimem loňského roku se však rozdíl mezi muži a ženami prohloubil. V březnu počet všech zemřelých mužů ze 100 tisíc stoupl oproti průměrné březnové hodnotě z let 2015–2019 o 74 %, zatímco u žen to bylo o 45 %. V listopadu se úmrtnost mužů zhoršila o 77 %, žen o 74 %.