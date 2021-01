Za novým a upraveným rodinným domem manželů Křesťanových nenajdete bazén a jen pár okrasných dřevin, jak bývá u novostaveb zvykem. Místo toho jsou tu nové dřevěné domečky, které slouží jako stáje pro dvě kravičky plemene Jersey a dva Shetlandské miniponíky, po trávníku tam běhá také několik slepiček a tři králíci. Za zahradou leží ještě louka, kterou jako pastvinu využívají hlavně zmíněné „jerseyky“.

Zdroj: Deník„Jak už název napovídá, pochází plemeno z ostrova Jersey u Velké Británie. A protože je to ostrovní plemeno, mělo možnost vyvíjet se samostatně a nese znaky takzvaných primitivních plemen. To však neznamená, že by bylo oproti jiným nějak zaostalé, ale znamená to například, že jejich mléko obsahuje takzvaný betakasein A2, který se u prošlechtěných plemen většinou nevyskytuje,“ vysvětluje Alena Křesťanová.

A přibližuje, že se jedná o bílkovinu, kterou mají v mléce obsaženou původní plemena, například i africké krávy. Betakasein s označením A2 je bližší kozímu mléku. Kdo například trpí alergií na kasein v klasickém kravském mléce, tak tento mu nečiní problém. I pro zdravého člověka je mléko jerseyek lépe stravitelné a nezahleňuje. Mléka s označením A2 nejsou v Česku běžně v obchodní síti k dostání, ale například v Británii je obchody nabízejí.

„Když jsme si první jerseyku pořídili, nevěděli jsme to. Rozhodli jsme se pro toto plemeno hlavně proto, že je menší než klasická kráva, je zdravější, snadno se telí a má klidnou povahu. Tím pádem se s ní snadněji pracuje. Pak přišla paní a povídá: „Jé, vy máte jerseyky. To je fantastický. Já bych jejich mléko potřebovala pro syna, který má na to normální alergii.“ Pak se začali hlásit i další zájemci,“ popisuje Alena Křesťanová prvopočátky prodeje přebytkového čerstvého mléka.

Po několika letech založili s manželem minimlékárnu. Aby mohli kromě mléka prodávat i další výrobky z něj, museli projít složitým procesem různých povolení.

V současné době už minimlékárna nabízí i různé čerstvé sýry, smetanu, výrobky z tvarohu, jogurty nebo pomazánky. „Denní produkce mléka je asi 25 litrů, takže naše výroba je omezená. Když přijedu se zbožím na farmářské trhy do Roudnice, tak mám za dvacet minut vyprodáno a jedeme domů,“ říká s tím, že do zásoby se na farmě nevyrábí. Snahou je nabízet vše čerstvé a nejlépe na objednávku.

Spustili elektronický obchod

Všechny produkty, které paní Alena vyrábí v oddělené místnosti v domě jen se svým manželem, který k tomu ještě chodí do zaměstnání, si lidé mohou objednat i prostřednictvím nedávno spuštěného e-shopu.

Kromě dvojice kraviček, žijí na zahradě manželů Křesťanových také dva miniponíci. „Jedná se o nejmenší pracovní pár koní v Česku. Kromě práce, kterou k životu potřebují, zastávají i funkci terapeutickou. Jezdíme s nimi po školkách, ústavech nebo do nemocnic. Programy však připravujeme i u nás na dvorečku. Například děti se tu mohou vozit na malých kočárech zapřažených za koníky,“ líčí Alena Křesťanová, které s prací okolo farmy už zdatně vypomáhá také malý syn Kuba.

Při výukových programech, jež využívají nejen děti, ale třeba i středoškolské skupiny, si zájemci veškerou práci se zvířaty vyzkouší. A to i samotné dojení, jež si nejdříve natrénují na umělém automatu a poté i naživo.

Mezi osazenstvo dvorku patří dále hejno slepiček. Tak trochu z něj vybočují Hedvábničky, jež se vyznačují několika zvláštními znaky. Původem asijské plemeno je menší a mnohem chundelatění, než klasická slepice, ale hlavně má zcela jinou strukturu peří a vyznačuje se modrou barvou kůže. Když si ji pohladíte, je to, jako byste sáhli do angorské srsti. Jejich výhodou je také to, že nehrabou a mají milou a přátelskou povahu.

Manželé Křesťanovi žijí ve Vědomicích už deset let. „Přestěhovali jsme sem z Vysočiny, odkud pochází můj muž. Moji rodiče jsou ale z Vědomic a tento pozemek patřil mé prababičce. Stěhovali jsme se sem už s koňmi a ještě než stál samotný dům, postavili jsme pro ně nejdříve maštal. Postupně jsme zbláznili a pořídili i krávu a k ní druhou, aby jí nebylo smutno,“ shrnuje paní Alena. A kromě malé farmy u domu, chovají za obcí v hospodářské kolonii ještě slepice a králíky na vajíčka a maso.