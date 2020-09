Osm mladých dobrovolníků a dobrovolnic z Francie, Německa a Slovenska pomáhá v těchto dnech se sklizní zeleniny na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech.

Kateřina Šimková, která na statku působí, přiblížila, že na polích nyní dozrávají například brambory, dýně, řepa a mrkev. „Kromě toho pomáhají také s čištěním česneku a cibule sklizené už v létě nebo vykonávají i jiné manuální práce v areálu a zapojí se i do komunitního života na statku,“ popsala Šimková.

Spolupořadatelem workcampu je nezisková organizace INEX-SDA. Její člen David Dužár, jenž společně se svou kolegyní na statku dobrovolníky vede, doplnil, že projekt letos ovlivnila pandemie koronaviru. „Původně měli na workcamp přijet také tři lidé z Maďarska. Jen pár dní před jeho začátkem, však země uzavřela hranice, a tak jsme na poslední chvíli domlouvali ještě jednoho dobrovolníka z Francie a jednoho z Itálie,“ vylíčil Dužár s tím, že v Českých Kopistech by všichni měli zůstat do neděle 20. září.

„Každý den však sledujeme situaci. Pokud by se státy, odkud vesměs studenti vysokých škol přijeli, rozhodly také uzavřít své hranice, museli by samozřejmě odjet dříve,“ dodal Dužár.

Skupina mladých lidí tráví prací pět hodin denně. Zbývá jim tak dost času na vzdělávací i volnočasové aktivity. Seznámí se s místní komunitou na statku a také s principy bio-dynamického zemědělství, které jsou tu uplatňovány. „V plánu máme také výlety, například se chceme podívat do Litoměřic, na horu Říp či do nedalekého Památníku v Terezíně. Pokud to vyjde, vyrazíme i do Českosaského Švýcarska,“ nastínil Dužár.