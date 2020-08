Michaela Tesařová z oddělení komunikace ÚZSVM připomněla, že úřad už v minulosti prodával nejen pozemky, které jsou součástí vodní plochy, ale také pozemky, které tvoří břeh jezera. Zmíněné tři jsou poslední, které instituce zájemcům prodá. „ÚZSVM již žádné další pozemky pod Píšťanským jezerem v majetku nemá,“ informovala Tesařová.

Nejdražší z pozemků o rozloze 53 572 metrů čtverečních je oceněný na více než osm milionů korun. Za necelé dva miliony pak úřad nabídne území o velikosti 12 754 metrů čtverečních. Za třetí a nejmenší z pozemků, velký 1 762 metrů čtverečních, pak bude úřad požadovat zhruba 272 tisíc korun.

Samotná obec Píšťany, které už pod jezerem patří velká část území, se podle starostky Ivy Hyšplerové aukcí s největší pravděpodobností nezúčastní. „Případné přihlášení do aukcí jsme zatím na zastupitelstvu neprobírali. O pozemky ale spíše usilovat nebudeme. Jsou to příliš velké částky a byly by to v uvozovkách utopené peníze,“ uvedla starostka Píšťan, kde žijí necelé dvě stovky lidí,

„Raději vynaložíme peníze na potřebnější projekty, například v současné době investujeme do cyklostezky,“ poznamenala Hyšplerová s tím, že dohromady s obcí má pod vodou i okolo ní parcely dalších 32 majitelů. Podle Michaely Tesařové z ÚZSVM by se prodejem pozemků pro návštěvníky jezera nemělo nic změnit, neboť vodní zákon umožňuje využívání vody ke koupání.

V případě břehů platí obecné ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. „Tedy, že každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy,“ vysvětlila Tesařová a upozornila, že právě zvláštní předpisy mohou však stanovit určitá omezení. „Například víme, že někteří z nových vlastníků chtějí pozemek nebo jeho část využívat jako vývaziště plavidel,“ doplnila Tesařová.

Píšťanské jezero vzniklo zatopením bývalého lomu na štěrkopísek průsakem říční vody po ukončení těžby v letech 1952 až 1977. Vytěžený písek posloužil při stavbě Slapské a Orlické přehrady. Má průměr více než kilometr a nacházejí se na něm tři malé zarostlé ostrovy. U Velkých Žernosek je spojeno asi 300 metrů dlouhým průtokem s řekou Labe.