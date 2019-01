Ostrava, Ústecký kraj – Ostravské kaly se staly kauzou obřích rozměrů. Dosavadní vývoj ukázal, že stát ekologickou zakázku za miliardy korun nemá pod kontrolou.

Ostravské laguny. | Foto: DENÍK/Kucej Miroslav

Navíc po nevoli obyvatel Ústeckého kraje je stát opět na začátku – neví, jak zlikvidovat další tisíce tun ropných lagun z bývalého areálu ostravské chemičky.



Poté, co Deník na navážení kalů do severních Čech upozornil, případ se začal medializovat. Po více jak půl roce je ale jasné, že čížkovická cementárna bere zpátečku a nové kaly s názvem Geobal 4 nechce. Aktuálně to znovu potvrdil ředitel továrny Ivan Mareš s tím, že firma se ale poohlíží po jiném palivu.



Tímto rozhodnutím tak stát ztratil odběratele, který by kaly spálil. Stejný nebezpečný odpad je nyní uskladněn na litvínovské skládce Celio a bude do konce roku 2017 likvidován v Čížkovicích. Navíc se již prokázalo, že Geobal 4 nelze spalovat v elektrárnách a spalovnách, jiné cementárny o něj rovněž nemají zájem.



K tomu se nakupily státu další potíže přímo v Ostravě. Zjistilo se, že v areálu Ostrama zůstává minimálně 70 tisíc tun kalů, pro které není odbyt. Zároveň se bude navyšovat rozpočet na tuto ekologickou zakázku o další stovky milionů, které se budou muset vzít ze státního rozpočtu. Prodlužovat se bude i doba sanace o další roky a ještě hledat nový dodavatel prací.



Přestože ekologickou zakázku od počátku, tedy od roku 2004, provázejí nejasnosti a několikrát se již prodlužoval termín a Sdružení Čistá Ostrava (Geosan Group) v moravskoslezské metropoli se dopustilo při sanaci podle tamních orgánů několika pochybení, zakázka dle státu byla splněna. Přitom celá čtvrtina jedovatého odpadu v Ostravě stále zůstává.



„Čistá Ostrava smlouvu splnila," tvrdí podle Aktuálně.cz Libor Antoš z ministerstva financí, jež sanaci financuje. Za odtěžení lagun sdružení inkasovalo miliardu a půl, další dvě má dostat.



Sanační práce nyní stojí, sdružení nefunguje čistící linka. Tamní úřady navíc odmítly skladování vytěžených kalů v areálu a požadují plynulý odbyt ke koncovému odběrateli.Ten ale poté, co čížkovická cementárna řekla „ne", není.



Stát tak vypíše soutěž na nového dodavatele. Zároveň se rozjela jednání, jak ostravské kaly klasifikovat. Zda opět se bude upravený odpad prodávat jako energetické palivo, nebo se označí za nebezpečný odpad. Paradoxně totiž to, co leží v Ústeckém kraji, je oficiálně certifikovaný výrobek.