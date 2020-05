O ukončení stavby dvaapadesáti startovacích bytů pro mladé rodiny nyní jednají radní Litoměřic. Byty měly vzniknout rekonstrukcí bývalého vojenského objektu v Jiříkových kasárnách, který dříve sloužil jako školicí a ubytovací středisko. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová.

Vizualizace bytů, které měly vzniknout přestavbou bývalého vojenského objektu v Jiříkových kasárnách | Foto: archiv MÚ Litoměřice

„Důvody jsou dva. Tím prvním je koronavirová krize, jejímž důsledkem bude mnohamilionový propad příjmů v rozpočtech měst a obcí. Druhým pak výrazně narušená statika armádou řadu let neudržovaného objektu a další stavební komplikace, jež se objevily už na počátku prací,“ vysvětlila Břeňová s tím, že by to ohrozilo časový harmonogram akce a výrazně zvýšilo její finanční náročnost. Náklady na projekt, který by po dokončení byl první veřejnou energeticky aktivní budovou v České republice, jsou vyčísleny na 150 milionů korun. Padesát milionů získalo město jako dotaci od Státního fondu životního prostředí. Zbytek chtělo hradit formou úvěru.