Litoměřicko - Vražda primátora v Gdaňsku zahýbala světem. Jak se cítí starostové z Litoměřicka? Stali se už někdy obětí útoku?

K vážnému napadení politiků u nás dosud nedošlo. Ti sami odhadují, že přinejhorším dostanou vejcem nebo rajčetem. Spíše létají nadávky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Evropou v uplynulých dnech otřásla vražda primátora polského města Gdaňsk Pawla Adamowicze. Už dříve trestaný pachatel na něj zaútočil při jeho projevu na charitativní akci. Podobný útok nelze vyloučit ani v České republice. I přes to, že se představitelé měst v regionu cítí bezpečně, riziko si uvědomují.

Podle starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka je situace v Česku poměrně bezpečná. Upozornil také na rozdíl mezi komunálním politikem malé obce a politikem ministrem. „I komunální politik malé obce by však měl mít schopnost vyhodnotit situaci. A v případě, že existují indicie nějakého nečekaného vývoje, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost, by měl mít pravomoc využít k ochraně síly a prostředky vlastní obce nebo bezpečnostní složky státu,“ říká František Padělek.

Obdobně vidí situaci i starosta Štětí. „Nějakou anomálii nelze vyloučit. Jak se říká, tak „prdnout v kouli“ může komukoli. Myslím ale, že naše společnost se spokojí s verbálními útoky, maximálně pak sáhne k rajčatům či vajíčkům,“ míní Tomáš Ryšánek.

Možnost útoku připouští i starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Podle jeho názoru k obdobným incidentům dochází zejména v důsledku selhání jednotlivce, ať už po požití omamných látek, nebo kvůli duševní chorobě. „Riziko však nelze vyloučit nikdy. Každopádně Českou republiku považuji za jednu z nejbezpečnějších zemí,“ konstatuje Ladislav Chlupáč.

Žádný fyzický útok, nadávky ale ano

Podle mluvčí Policie ČR Pavly Kofrové nebyl dosud zaznamenán žádný případ fyzického útoku na představitele města. K verbálním útokům ale dochází. Takovou negativní zkušenost zažil už starosta Štětí. „Obětí útoku jsem se sice ještě nestal, nicméně vyhrožováno už mi bylo,“ připouští Tomáš Ryšánek.

Útoky na svou osobu přiznává i Ladislav Chlupáč. „Za dobu výkonu své funkce jsem obdržel několik anonymů,“ svěřuje se. Větší štěstí zatím měli starostové Roudnice i Úštěka. „Ve funkci jsem krátce, teprve dva měsíce, takže se to zatím obešlo bez útoků i vyhrožování, přesto však nelze v budoucnosti takovou situaci vyloučit,“ říká starosta Úštěka Jan Mazíni a vyjadřuji hlubokou soustrast rodině starosty Gdaňska a celému městu.

Konfliktním situacím se při výkonu funkce starosty vyhnout nelze. Pracovní povinnosti často představitele města zavádějí na riziková místa, například do sociálně vyloučených lokalit. Přesto však radnice žádná zvláštní bezpečností opatření nechystají.

„Na společenských akcích tuto problematiku neřešíme a pokud se někdo z vedení města účastní návštěv, kde by mohlo dojít ke konfliktu, může si přibrat jako doprovod strážníka městské policie,“ vysvětluje starosta Tomáš Ryšánek.

Na strážníky i příslušníky Policie ČR spoléhají i v Litoměřicích. „Organizuje-li město akce většího rozsahu nebo akce, kde se očekává možnost neobvyklého názorového střetu ze strany obyvatel, který by mohl přerůst v případné nepokoje, či útoku, preventivně využíváme sil a prostředků městské policie v součinnosti s Policií ČR,“ říká Ladislav Chlupáč.