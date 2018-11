Starostou Terezína zvolili noví zastupitelé podnikatele Tomáška

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sanitář, sanitářka, zdravotnický 14 470 Kč

Sanitáři. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14470 kč, mzda max. 19690 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: směnnost: 1 směna, 3 směny., Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru sanitáře., Požadujeme: sanitární kurz nebo ochotu si jej doplnit. Náplň práce: fyzicky náročná práce, manipulace s pacienty a manipulace s těžkými břemeny. , Nabízíme: nástup možný ihned. Úvazek 1,0 v nepřetržitém provozu, denní a ranní směny (dle pracoviště). Odměňování dle příslušných právních předpisů pro nelékařské zdravotnické pracovníky a dle dosaženého stupně vzdělání. , Zaměstnanecké benefity: , 5 týdnů dovolené na zotavenou, 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání, 3 dny pracovního volna s náhradou mzdy, příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity., V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte či navštivte naši nemocnici, bližší informace poskytneme při osobním jednání., Kontakty: manažer pro nelékařské zdravotnické obory Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D.,LL.M. - 416723373, l.kalabova@nemocnice-lt.cz, Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem (l.kalabova@nemocnice-lt.cz) nebo telefonicky pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hod.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Dagmar Malejovská, +420 416 723 383.