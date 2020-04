Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Co se týče pandemie, situace ve městě je obdobná jako jinde. Opatření zjevně omezila veřejný život, ale rád konstatuji, že lidé ve valné většině dodržují pokyny a snaží se být k sobě ohleduplní. Problémy nám stále působí velká dopravní omezení, která jsou způsobena rekonstrukcí mostu, rekonstrukcí sítí v ulici Palackého a dalšími stavebními pracemi ve městě. Většina z nich v tomto roce skončí a všichni se na to těšíme.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Rád bych poděkoval a ocenil všechny , kteří se podílejí na zajištění služeb pro občany. Vyzdvihnout chci především pečovatelskou službu města, městskou policii, pracovníky komunálních služeb, zaměstnance školní jídelny, hasiče. Všichni zajišťují služby ve stížených podmínkách a přesto fungují. Ale ocenit zaslouží určitě i prodavačky v obchodech, které jsou vlastně v první linii, šičky roušek a další, kteří pomáhají zvládat situaci. S trochou překvapení, ale příjemného, zjišťuji, že krizová situace ještě stále dokáže v lidech probudit to lepší, co v nich je.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Já se necítím úplně kompetentní hodnotit kroky vlády. Určitě jak vláda, tak i vedení kraje dělá co může a co umí. Rozhodně necítím, že by chyběla snaha situaci zvládnout co nejlépe. Myslím, že čas ukáže, co se povedlo a co ne.