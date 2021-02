V rozhovoru mluví František Padělek o chystaných investicích a plánech na letošní rok a také o dokončené velké rekonstrukci kulturního domu.

Zdroj: DeníkJak Roudnici zasáhl loňský příchod pandemie?

Jak koronavirus zasáhl celý svět, tak se dotkl samozřejmě i Roudnice. Složité to bylo spíše z organizačního hlediska, především v tom, že jsme museli aplikovat opatření zejména v oblasti kultury. Investice, které jsme měli naplánované, jsme v podstatě dokončili.

Největší akcí bylo loni dokončení rekonstrukce kulturního domu Říp. Jak byste ji zhodnotil?

Myslím, že se nám podařila dobrá věc, v dobrém čase a za rozumnou cenu. Roudnice si po dlouhých letech moderní kulturní stánek zasloužila. Je to multifunkční kulturní dům s 3D kinem. Navíc je na perfektním místě v centru na Husově náměstí a z jeho terasy je krásný výhled na České středohoří. Na jednu stranu máme z dokončené rekonstrukce velkou radost a na druhou stranu je to smutek, protože tam zatím nemůžeme nic pořádat. Po slavnostním otevření jsme na podzim uspořádali alespoň prohlídky pro veřejnost.

Začátkem roku začal platit daňový balíček, který ovlivní příjmy měst a obcí. Museli jste v Roudnici v letošním rozpočtu škrtat?

Neškrtali jsme. Plánovali jsme s ohledem na to, co nás čeká. Rozpočet jsme připravili s o 30 procent menšími příjmy, než jaké bychom dostali za normálních ekonomických podmínek. To byla naše hlavní obrana. Zda to bude stačit, zatím nevíme. Jsme na začátku roku a není jisté, jak budou peníze od státu postupně přicházet. Pokud bude propad větší než odhad, budeme na něj samozřejmě reagovat. Se zastupiteli napříč politickým spektrem jsme předjednali, že pokud budou peníze scházet, byla by škoda investice zastavit. V tom případě, by si město vzalo na některé akce úvěr.

Jaké největší investice jste na letošek naplánovali?

Především chceme dokončit projekty, které jsme zahájili loni. To je naše priorita, aby nezůstaly rozdělané. Jedná se například o rekonstrukci ulice Švermova, kde probíhá oprava inženýrských sítí a město tu má na starosti finální povrchovou úpravu. Další opravy se týkají také Hálkovy ulice.

Chystáte kromě toho i jiné akce?

Dále jsme se rozhodli, že se zaměříme na školské budovy. Získali jsme dotaci na rozšíření 3. Základní školy. Další velkou investicí bude také rekonstrukce Základní školy Karla Jeřábka. Tam se loni podařilo vyměnit elektroinstalaci a letos bychom chtěli provést výměnu oken. Vznikla nám tu také velká potřeba navýšení kapacity v předškolních zařízeních. Proto připravujeme rozšíření mateřské školy v Podluskách. Po dokončení tu vznikne jedna třída navíc.

Plánujete také nějaké dlouhodobé projekty?

Určitě chceme pokračovat dál s rozvojem. V současné době probíhá například projektová příprava na rekonstrukci Riegrovy ulice, což je průtahová komunikace městem a je ve špatném stavu. Představa je taková, že letos ke konci roku už bychom tam chtěli samotné práce zahájit.

V Roudnici se mluví také o výstavbě multifunkčního parku.

O možnosti ho vybudovat jednáme druhým rokem. Vzniknout má mezi sídlištěm a městskou částí Podlusky, kde má město velký pozemek. Původně jsme chtěli celý projekt realizovat kompletně. Na základě přání občanů jsme ale stavbu rozdělili na etapy. Tou první bude vybudování skateparku.

Jedním z velkých témat byla na sklonku loňského roku také zahájená revitalizace Smetanova náměstí, kde došlo k výměně zeleně. Jaké máte s tímto místem další plány?

Stav zeleně a parku na Smetanově náměstí byl neutěšený. Zdržovala se tam často pochybná individua a bylo to místo výměny drog. Tomu jsme chtěli zamezit. Kácení stromů však vyvolalo mezi obyvateli rozruch a já přiznávám, že jsme měli lépe komunikovat. Nyní jsou tam nově vysazené pětileté stromy, které se už na jaře zazelenají. To místo si obměnu zasloužilo. Chceme tam také vybudovat pietní místo, které v Roudnici chybí. Rozhodli jsme se, že tam umístíme pomník prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Zda to stihneme ještě letos, bude otázkou výběrové řízení a zpracováním projektu.

Roudnice před časem koupila v dražbě areál rozestavěného letního koupaliště u krytého bazénu. Jaké s ním máte plány?

Připravujeme projekt na jeho rekonstrukci, s tím, že dokumentace by mohla být hotová již v tomto roce. Areál je na výhodném místě a tvořil by komplex právě s krytým plaveckým bazénem. Poblíž u Labe jsme před lety vybudovali také malou pláž s lavičkami, grily a upraveným vstupem do vody. Jsem rád, že to místo spousta lidí využívá.