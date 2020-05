/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Litoměřicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Liběšic Jaroslava Nepovíma.

Liběšice. | Foto: Deník/Karel Pech

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V souvislosti s pandemií momentálně problém nemáme. Opatření jsme učinili hned na začátku nouzového stavu. Začali jsme šít roušky, které jsme ihned rozváželi občanům nad 65 let věku, do všech spádových obcí. Poté, co jsem zajistil dezinfekci, jsme ji opět okamžitě distribuovali všem našim občanům. Myslím si, že situaci zvládáme dobře. Co se týče mimo pandemii, největším problémem je zajistit rozvod vody a odkanalizování některých místních částí obce Liběšice. Ale to je určitě problém mnoha obcí.