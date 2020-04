Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V současné době jsme základní hygienické a dezinfekční prostředky zabezpečily tak, že dle potřeb občanů máme tohoto materiálu relativní dostatek. Současně zabezpečujeme i nákupy a rozvozy obědů pro seniory, takže i z tohoto pohledu jsme nejohroženější skupiny zajistili. Jako problém se nám jeví to, že musí rodiče s dětmi zůstávat doma a tedy nám v omezeném režimu pracují některé provozovny. Největší problém, který se nezadržitelně blíží, je plánované otevření školských zařízení a s tím i zabezpečení hygienických a dezinfekčních prostředků pro jejich pracovníky. Ceny ochranných prostředků jsou vysoko nad běžnými cenovými standardy v období bez krize.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Odpověď na tuto otázku není snadná, protože se mnoho občanů zapojilo do boje s obávaným virem. Nemohu opomenout vyzvednutí šiček roušek, zdravotníků, městské policie, prodavaček, technických služeb města, úředníků, pedagogů. V neposlední řadě mi dovolte poděkovat rodičům za jejich trpělivost při plnění školních povinností jejich dětí, seniorům za jejich disciplinované dodržování nařízených opatření a zároveň mi dovolte poděkovat všem občanům Budyně nad Ohří, kteří si zodpovědně plní své pracovní povinnosti a přitom vytrvale a disciplinovaně respektují hygienická opatření nařízená vládou potažmo městem. Ještě bych chtěl poděkovat soukromníkům a podnikatelům, kteří trpělivě vyčkávají na okamžik uvolnění provozování jejich živností. Představitelé města se snaží o to, aby dopady ekonomického výpadku z jejich činnosti byly dle možností města minimalizované.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jsem přesvědčen o tom, že opatření plynoucí z nouzového stavu a karanténních opatření byla nastavena včas, informovanost byla rychlá tak, že jsme opatření mohli realizovat, aniž by došlo k zásadnímu epidemiologickému problému v našem městě. Uvítal bych podporu vlády v regulaci cen hygienických a dezinfekčních prostředků, které jsou nutné ke zvládání nastalé situace. S ohledem na uvolňování opatření otevírání škol a dalších provozoven souvisejících s provozem města, bych uvítal možnost nákupu hygienických a dezinfekčních prostředků prostřednictvím centrálních nákupů státu ve standardních cenových relacích. Cenové nabídky na internetu několikanásobně převyšují ceny obvyklé, a to mnohdy bez garance jejich dodání s požadovanou platbou předem. Informace ze systému KOPIS jsme zpočátku dostávali z mnoha stran, ale je lépe informaci obdržet vícekrát, než vůbec. Celkově bych vzniklá opatření a jejich distribuci hodnotil pozitivně.