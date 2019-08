Do země se pustili dělníci na severním předměstí Lovosic. V ulicích Wolkerova a zčásti i v Resslově už v příštích dnech pokladou nové potrubí, které zásobuje teplem lidi v Dlouhé ulici. Později dojde i na výměnu rozvodu ve Wolkerově. K náhradě celé topné větve zásobující teplem i horkou vodou řadu domácností ve městě sáhli o rok dřív kvůli jarní havárii v této oblasti. Podle odborníků nemá cenu pouze „lepit díru“. Stávající potrubí je totiž dožilé a k podobné havárii by mohlo dojít snadno znovu.

Podle vedení města je celá topná větev na lovosickém sídlišti zničená po povodních a nelze ji dále provozovat. Pouze oprava místa havárie pod silnicí ve směru na Lhotku nad Labem by nic nevyřešila. „Byla by finančně a časově náročná, což by mělo negativní vliv na cenu tepla v Lovosicích,“ zmínila mluvčí města Ivana Kocánková. Největším problémem prý je, že část potrubí se nachází pod prodejnou, kam se bez jejího částečného vybourání nelze dostat.

Proto přistoupili k urychlení rekonstrukce sítě původně připravované v Dlouhé a Wolkerově až v roce 2020. Hotovo by mělo být ještě před nadcházející podzimní topnou sezonou. Poslední zásypové práce by měly proběhnout na konci října. Výkopy doprovodí i uzavírky a omezení pohybu chodců i vozidel. „Od 1. srpna do 28. října dojde k uzavírce komunikace a omezení provozu vozidel v části ulice Dlouhá a k omezení vstupu chodců na chodník vedoucí mezi domy podélně s ulicí Wolkerova,“ upozornili na městském úřadu.

Havárie na konci března, která celý proces spustila, se dotkla topení, od dubna se tak v některých postižených domácnostech nemohlo topit. Staré potrubí může ale prý odejít každým dnem a není moudré čekat na další poruchu. Dotyčná větev zásobuje teplem domácnosti v sedmi vysokých panelácích z novější doby v Dlouhé ulici a starších nižších činžácích ve Wolkerově ulici. Podle Martina Macháčka, ředitele Tepelného hospodářství města Lovosice (THML) tam potrubí pokládali před 40-45 lety. Izolaci z vaty poškodily hlavně předposlední i poslední velké povodně. „Potrubí je prakticky neopravitelné, klademe nové jinou trasou,“ přiblížil Macháček s tím, že staré potrubí pod zemí zůstane.

Zhotovitelem díla skoro za 13 milionů korun je ústecká firma ELTE. Na veřejnou zakázku získalo THML úvěr a zároveň požádalo ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace z programu zaměřeného na úspory energií. V další části Lovosic je již potrubí nové, vodě lépe odolné, které se kladlo postupně. Poprvé v roce 1997, poté v roce 2009 a naposledy před pěti lety. „Staré potrubí přetrvává ještě například v Sadech pionýrů, tam ale voda při povodních nedosáhla, a tak svému účelu stále dobře slouží,“ uvedl ředitel. Přivaděčem z Lovochemie proudí teplo do radiátorů i teplá voda do kohoutků cirka ve třetině města. Další domácnosti, zejména v rodinných domech, mají vlastní zdroje vytápění.

Zatímco s výměnou starého potrubí na předměstí se teprve začíná, v srpnu v Lovosicích dokončují jiné stavební akce. „V prvé řadě na silnici I/30 u Benziny dlouho očekávané místo pro přecházení, které bezpečně spojí sídlištní část s Osmičkou. Dále pak pokládku chodníku a realizaci osvětlení v ulici Sadová a rovněž dlouhodobě řešenou akustiku v krytém bazénu,“ vypočítal starosta města Milan Dian v čerstvém vydání Lovosického dneška.