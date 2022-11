Ve středu 23. listopadu se ve vyzdobeném sále litoměřického hradu rozezněly fanfáry. Vedoucí městského odboru vnějších vztahů Eva Břeňová v elegantních červených šatech příjemným hlasem postupně na pódium zvala nominované Srdcaře. Tedy lidi, kteří se nezištně a ve volném čase zapojují do dobrovolnické činnosti. Podle počtu hlasů se největším z nich stal Michal Hanzl. Už 30 let pořádá kulturní akce na Střeleckém ostrově.

„Já osobně mám k podobným akcím a anketám dost ambivalentní vztah. On to totiž může vyhrát ten, kdo má nejvíce kamarádů. My jich máme za ty desítky let opravdu hodně. Možná i to se projevilo na počtu hlasů,“ řekl Deníku Hanzl a dodal, že ocenění je příjemná zpětná vazba, ale rozhodně nepatří jen jemu. „Součástí ocenění je i kniha Dějiny města Litoměřic, tak ta bude k dispozici všem. Tričko ale putovní nebude,“ dodal Hanzl s úsměvem.

Jeho podpora kultury na Střeleckém ostrově má za sebou celou řadu krušných chvil. „Prodělali jsme dvě velké povodně, máme za sebou covidovou krizi a současná drahota taky není ideálním výchozím bodem. Ale pořád chystáme další akce,“ řekl, aniž by připustil, že by toho mohl nechat. Tým se během několika desetiletí průběžně obměňuje. „Přicházejí rodiny i věk, ale pořád se to musí dělat srdcem,“ řekl největší z letošních srdcařů.

Celkem se sešlo 48 nominací, každý občan mohl udělit dva hlasy. Posun od prvního ročníku v němž bylo 18 nominací je evidentní. Oceněným na pódiu gratuloval jak bývalý starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, tak jeho současný nástupce Radek Löwy. „Jedná se o akci na kterou může být město hrdé,“ řekl Chlupáč s poukazem na to, že lidé, kteří ocenění získají, velice často o mediální či společenskou pozornost moc nestojí. „Přesto si zaslouží naše poděkování,“ dodal Chlupáč.

Největší konkurence byla v sociální a zdravotní kategorii, kde uspěla i Hana Pavlištová z Deutschklubu. „Myslím, že lidé ocenili naši šestiletou činnost, během které jsme už rozdali přes 200 000 korun. Během akce Mluvíme pro dobrou věc přispívají účastníci do charitativní kasičky stokorunu. Jednou za půl roku naši charitativní sbírku předáváme charitativním organizacím v Litoměřicích, které si společně vybereme na začátku roku. Letos jsme podpořili Centrum náhradní rodinné péče, příspěvek půjde na doučování dětí. Nyní sbíráme pro Nadační fond Delfín, naše podpora bude směřovat dětem na výuku v ZUŠ,“ dodala podrobnosti Pavlištová.

Mezi oceněnými byla v modrobílých šatech s motivem delfínů i zakladatelka Nadačního fondu Delfín a předsedkyně jeho správní rady Kateřina Tenglerová. „U nás se zaměřujeme na podporu rodin, kde je více dětí nebo maminky samoživitelky. Peníze nedáváme nikomu na ruku, všechny věci a peníze jsou účelově,“ řekla Tenglerová, která byla mezi nominovanými už loni. Jako jeden z bonusů celé akce vnímá i to, že se jí s dalšími srdcaři povedlo rozjet vzájemnou podporu a spolupráci. Za nadační fond poděkovala za druhé místo ve své kategorii Podnikatel.

Na rozdíl od minulých ročníků nebyly letos zvlášť hodnoceny fyzické a právnické osoby, takže vedle sebe na pódiu stáli jak zástupci organizací, tak jednotliví nadšenci. Přesně to je případ Kateřiny Tenglerové, která loni získala cenu jako osoba a letos jí přebírala jako zástupce organizace.

Mezi nominovanými byl například i Hospic svatého Štěpána. „Měla jsem v hospicu maminku a musím říct, že se jedná o zařízení na opravdu vysoké úrovni ve velmi citlivé oblasti,“ podělila se Marie Koutková o svou zkušenost.