Spuštění tankeru na Labe uzavře cyklostezku ve Lhotce

Město Lovosice na svém oficiálním webu zveřejnilo informaci, že v termínu od pondělí 16. prosince od 6 hodin do čtvrtka 19. prosince do 6 hodin dojde k uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace - cyklostezky, vedoucí z Lovosic do Malých Žernosek.

Spuštění obřího tankeru na vodu ve Lhotce nad Labem | Foto: Deník/Martin Krch