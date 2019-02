Budyně n. Ohří - Myslet víc na budoucí rozvoj, nebo na náklady na údržbu nevyužité části trati? O tom se rozhořel spor mezi Správou železniční dopravní cesty na jedné straně a Ústeckým krajem a Budyní na straně druhé.

Správce železnice (SŽDC) chce zrušit a vytrhat budyňské kolejové rozvětvení na lokálce Libochovice - Straškov. Kraj na trati objednává sezonní vlaky, které lidi vozí o víkendech a svátcích od dubna do října. I když by tam vláčky i po opatření SŽDC mohly jezdit dál, proti záměru kraj protestuje. Úsporný krok by totiž zasadil ránu budoucímu rozvoji železniční dopravy v regionu a omezil by také možné řešení v mimořádných situacích. Krok by znevýhodnil i obec Budyně nad Ohří u potenciálních investorů.