Jak se potom reportér přesvědčil v samotné vsi, chování souseda tam vadí i několika dalším lidem. „Střílí vzduchovkou po kočkách a na lampy. Je to vulgární agresivní hulvát,“ popsali obyvatelé. Hned podle několika na sobě nezávislých zdrojů se přinejmenším jeden člověk kvůli údajně problémovému, zhruba 60letému sousedovi dokonce odstěhoval. Proč se tak chová, nikdo z oslovených neví. Snad je to kvůli zhoršování psychologického profilu s věkem, nebo z kalkulu, že ho někdo napadne a on na něm vysoudí odškodné, dohadují se místní.

Dotyčného se ve vesnici nepodařilo zastihnout osobně. Na osočení sousedů reagoval telefonicky. „Je mi to k smíchu. Nic se nezakládá na pravdě,“ řekl. „Byl jsem už napaden tyčí, i manželka byla napadena a vulgárně ji titulují,“ říkal muž nazlobeně do sluchátka. „Stupňuje se to, bude to horší. Chce to orgán, aby zasáhl, protože se heftují. Slyším od nich: vezmu klacek, seřežu ho, zpřerážím mu hnáty,“ líčil muž.

Starosta plánuje setkání

Polepský starosta Zbyněk Hodys o problémech v místní části obce ví, trvají prý už dva nebo tři roky. „Už jsem se bavil se všemi zvlášť. Je to názor proti názoru. Včera jsem měl na úřadu pana Bartoše, chce, abychom se sešli všichni společně,“ popsal starosta v úterý 6. září s tím, že plánuje všechny aktéry sezvat ještě tento měsíc. Ale není si jistý, jestli dotyčný, údajně problémový soused, kterého pokládá za „svéráze“, vůbec přijde. „A jestli přece jen přijde a budeme na sebe křičet, tak to stejně nebude mít žádný smysl,“ míní Hodys.

Že by dotyčný soused přišel, je skutečně málo pravděpodobné. Společnému setkání se bude bránit, i kdyby u toho měl být jako mediátor třeba psycholog. „Oni ať se jdou léčit,“ reagoval muž popuzeně. „S nimi už se budu setkávat jedině před orgány, budu žádat odškodnění,“ dodal. Podle něj jsou problémoví naopak jeho sousedi, ne on. Jejich motivací má být snad závist nad jeho výdělky a dlouhá chvíle vzhledem k tomu, že už nepracují a jsou v důchodu. On sám už řešil spory na policii ve Štětí i na přestupkové komisi v Litoměřicích.

Správní řízení v Litoměřicích, o kterém má Deník informace, dopadlo pokutou pro pana Bartoše. Podle videa dodaného přestupkové komisi sousedem nad ním pan Bartoš mával holí a hodil mu na pozemek kámen. Podle Svatopluka Bartoše šlo o emocionálně vyhrocenou reakci na to, že na něj předtím soused házel kameny, plival na něj a křičel. Na zahradu sousedovi prý jen vrátil kámen, který hodil on po něm. Ani odvolací orgán na krajském úřadu mu v tom ale nedal zapravdu. Podle pana Bartoše byl však kamerový záznam vytržený z kontextu.

I tento neúspěch „u orgánů“ ho popouzí. „Chci si zbytek života normálně prožít. Ale on mě usurpuje a ve mně se to hromadí. A až se to nahromadí, tak to ve mně vybouchne,“ varuje muž.