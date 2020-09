Adam Lacko, závodník roudnické Buggyry Racing, je novým sportovním králem Litoměřicka. V anketě Sportovec regionu za rok 2019 sesadil teprve podruhé za posledních deset let házenkáře Jiřího Motla. Ten skončil až šestý. Druhé místo patří šermíři Michalu Čuprovi, třetí skončil jiný házenkář, Václav Klimt.

V první polovině března stopla koronavirová pandemie a vládní nařízení slavnostní vyhlášení až v den konání akce, dekorování vítězů se tak muselo odložit téměř o půl roku. I v sále hotelu Koruna v Roudnici nad Labem se oceňovalo ve skromných podmínkách. Počet hostů se musel vměstnat do stovky, přesto nechyběla, krom sportovců, řada významných jmen. Moderátorem akce byl známý sportovní komentátor Petr Vichnar, mezi předávajícími nechyběl krajský předseda České Unie sportu Zdeněk Kubec nebo starosta pořádajícího města František Padělek.

„Roudnice nad Labem je město s dlouhou a bohatou sportovní historií. Proto jsem rád, že se ocenění Sportovec regionu letos předávají právě u nás. Věřím, že se střídání místa konání stane tradicí a Roudnice se tak zařadí mezi města, kam se akce bude pravidelně vracet,“ vyjádřil Padělek radost nad tím, že se hostitelem galavečera stala právě Roudnice.

Nadvláda Lacka a Motla

Od roku 2010 nevyhrál anketu nikdo jiný než Jiří Motl (8x) a Adam Lacko, jenž kromě roku 2016 podruhé sesadil zdánlivě neporazitelného házenkáře. Vzhledem k nedávno odstartované sezóně tahačů však musel Lacka, jenž byl na cestě do zahraničí na další závody, zastoupit týmový kolega David Vršecký.

„Mám velkou radost, že se mi už poněkolikáté podařilo vyhrát tuto anketu. Ačkoliv je vyhlášení po tak dlouhé pauze, zapříčiněné koronavirem, je to fajn, protože si člověk připomene loňský rok a výsledky, jichž dosáhl,“ vzkázal alespoň na dálku Lacko. „Mrzí mě, že se nemohu vyhlášení účastnit osobně, ale momentálně nám začala sezóna a v této chvíli jsme na cestě na další závody do zahraničí. Chtěl bych alespoň poděkovat všem, kdo mi dali svůj hlas.“

Kromě elitní trojice bylo vyhlášeno ještě čtvrté až desáté místo, nejlepší pětice se vyhlašovala také mezi mládežníky. Zde kraloval plavec Vojtěch Netrh před dalším zástupcem lovosických Lovců Jaroslavem Trkovským, bronz bere veslař Matouš Bělohlávek. Trio nejlepších nakráčelo na pódium i v kolektivech. Mezi mládeží se mohli radovat starší žáci veslařského klubu Slavoj Litoměřice, za nimi skončily mladé basketbalistky Slovanu, jež si zahrály Euroligu, a také kickboxeři z Lovosic. Bronz mezi dospělými brali litoměřičtí hokejisté, stříbro patří opět házenkářům, z titulu se raduje Sport Judo Litoměřice. Z konkurenčního Litokanu byla čtenáři zvolena Hvězda deníku, jíž se stal Vít Šarboch. Ten tak ovládl jedinou kategorii, ve které se počítají jen hlasy čtenářů.

Komise složená z představitelů České unie sportu a zástupců Deníku rozhodovala, s přihlédnutím k hlasu čtenářů, kromě zmíněných kategoriích také o nejlepším trenérovi, veteránovi a handicapovaném sportovci. První kategorii ovládlo duo Daniel Tvrzník – David Bruk, vedoucí hokejisty litoměřického Stadionu. Mezi veterány triumfoval biketrialista Tomáš Zedek. Handicapovaným Sportovcem Litoměřicka se stal nevidomý plavec ASK Lovosice Miroslav Smrčka.

Kromě zmíněného primátora či krajského předsedy České unie sportu předávali ocenění i další zástupci měst či sponzorů. Mezi ty patřily Ústecký kraj, města Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem, ale i mnohé firmy a instituce. Těmi byly Tauchmanová GlassArt, SVS, Schoeller Křešice, Glanztoff Bohemia, Pivovar Rohozec, Revi plus, TPC Industry, Nadační fond Kalich, Jotis či Univerzita Karlova.

Sportovec Litoměřicka 2019

Jednotlivci dospělí:

1. Adam Lacko (motorismus, Bugyrra Racing Roudnice n. L.)

2. Michal Čupr (šerm, Slavoj Litoměřice)

3. Václav Klimt (házená, Lovci Lovosice)

4. Daniel Voženílek (hokej, HC Stadion Litoměřice)

5. Jan Svoboda (judo, Sport Judo Litoměřice)

6. Jiří Motl (házená, Lovci Lovosice)

7. Markus Korkiakoski (hokej, HC Stadion Litoměřice)

8. Jan Karlovský (basketbal, Slavoj BK Litoměřice)

9. Raina Smith (basketbal, Slovan Litoměřice)

10. Jiří Vokoun (fotbal, SK Štětí)

Jednotlivci mládež:

1. Vojtěch Netrh (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

2. Jaroslav Trkovský (házená, Lovci Lovosice)

3. Matouš Bělohlávek (veslování, VK Slavoj Litoměřice)

4. Gabriela Kočí (skoky na trampolíně, Trampolíny Litoměřice)

5. Adéla Jirásková (karate, Karatedó Steklý)

Kolektiv dospělí:

1. Sport Judo Litoměřice (judo)

2. Lovci Lovosice (házená)

3. Stadion Litoměřice (hokej)

Kolektiv mládež:

1. VK Slavoj Litoměřice starší žáci (veslování)

2. Slovan Litoměřice U15 (basketbal dívky)

3. Sportovní klub kickboxu ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O. (kickbox)

Trenér:

Daniel Tvrzník a David Bruk (hokej, Stadion Litoměřice)

Masters:

Tomáš Zedek (biketrial, Slavoj Litoměřice)

Handicapovaný sportovec:

Miroslav Smrčka (plavání, ASK Lovosice)

Hvězda deníku:

Vít Šarboch (judo, Judo club LITOKAN Litoměřice)