Výtěžek z běhu chce hospic využít na přímou péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. Tentokrát to bude nákup dvou nových vozů pro domácí hospic. Ta stará už totiž dosluhují a jsou za hranicí ekonomické i ekologické udržitelnosti.

Pro účastníky jsou připraveny následující trasy:

0,5 km - okolo hospice - pro děti do 6 let - start: 10:10

1 km ke Kávě s párou a zpět - pro děti od 7 do 10 let – start: 10:30

3 km – K mostu Generála Chábery a zpět - pro děti od 7 do 10 let, juniory od 11 do 14 let a dospělé běžce starší 15 let

6 km – k Bistru U koníka a zpět - pro juniory a dospělé