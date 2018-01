Spor o roudnický špitál: Soud vyhověl Zavoralovi

Roudnice n. L. - Před soudem stanuli obchodní partneři z Podřipské nemocnice v Roudnici.

Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Podnikatel Jakub Zavoral ve čtvrtek uspěl u krajského soudu v Ústí nad Labem, který rozhodoval o jeho podílu v roudnické Podřipské nemocnici s poliklinikou. Zavoral se u soudu dožadoval platnosti původní smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřel s tehdejším obchodním partnerem a dnes jednatelem nemocnice Josefem Krajníkem.

Soudkyně Jindra Nejtková potvrdila Zavoralův návrh na platnost původní smlouvy z 2. září 2011, která ukládá oběma partnerům uzavřít do čtyř let smlouvu o převodu obchodního podílu. Zavoral tvrdí, že se Josef Krajník ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázal k prodeji svého podílu právě Zavoralovi, který by se tak stal stoprocentním vlastníkem nemocnice.

„Ve smlouvě stojí, že k převodu podílu dojde na výzvu kterékoli strany do čtyř let. Krajník však odmítl závazek dodržet,“ řekl Zavoral.

V roce 2015 prý Krajníkovi nabídl prodloužení této smlouvy. „Krajník však chtěl smlouvu zrušit, s čímž jsem nesouhlasil,“ dodal Zavoral, který kvůli tomu Krajníka zažaloval.

KRIZE NA SPADNUTÍ

Dohoda byla v té době jedním z řešení, jak nemocnici uchránit před uzavřením. Zařízení se už v roce 2012 dostalo do největší krize, kdy s ní zdravotní pojišťovny odmítaly uzavírat smlouvy za výkony. Před zánikem ji zachránila obrovská solidarita obyvatel Podřipska. Následující rok došlo k obratu, zdravotní pojišťovny začaly úhrady platit a plnila se i opatření, která zavedl nový ředitel Tomáš Krajník.

Dnes je Podřipská nemocnice vyhledávaným místem pro zákroky, léčbu a řešení problémů v oborech gynekologicko-porodnickém, chirurgie či interny. Dosáhla toho i díky velkým investicím z vlastních zdrojů.

Obhajoba argumentovala i tím, že Josef Krajník se spoléhal na svého partnera a viděl v něm strategického investora. To se nesplnilo, Zavoral naopak ztratil o nemocnici zájem. Krajník proto odmítl smlouvu o převodu podílu uzavřít. U soudu neuspěl ani s tvrzením, že špitál za poslední roky zdvojnásobil hodnotu, čemuž neodpovídá původní obchodní podíl 27 milionů.

Josef Krajník se odmítl k rozsudku vyjádřit. Jakub Zavoral jej však komentoval: „Myslím, že protistrana se odvolá a bude stav protahovat. Josef Krajník chce totiž udržet místa pro sebe a dva syny,“ řekl.

O vlastnický vstup do Podřipské nemocnice s poliklinikou usiluje i finanční skupina Penta, která je majitelem vydavatele Deníku. Už dříve uzavřela se Zavoralem dohodu o budoucí koupi jeho podílu.