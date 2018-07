Spolky potřebují novou krev

Litoměřicko - Ve výchově mladé generace jdou příkladem hasiči, myslivci či chovatelé drobného zvířectva.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Zájmová činnost, kterou se mohla města a obce v regionu v minulosti pyšnit, v některých oborech skomírá. Členská základna stárne a mladí o práci, ve které jsou jimi oblíbené moderní technologie jen okrajovou záležitostí, nemají velký zájem. Nejhůře na tom je chovatelství a zahrádkářství, obory, kde je třeba vědomosti spojit s fyzickou prací.

Přesto jsou spolky, které slaví úspěchy. Příkladem je Sbor dobrovolných hasičů ve Vědomicích, který se už řadu let stará o hasičský potěr, ze kterého mladí postupně dorůstají do úrovně svých vedoucích. O mladé hasiče tu pečuje Václav Sazeček, jenž se pro práci s dětmi doslova zapálil. Od dětství sportoval, a tak po přistěhování do Vědomic nejprve hrál fotbal za klub Sahara.

„Nebyl jsem rozeným hasičem, ale protože hasiči žijí svým sportem, při kterém se člověk hodně naběhá, padlo pozdější rozhodnutí na ně. Navíc mě bavila práce s dětmi a nechtěl jsem, aby můj syn Zdeněk seděl po škole doma u počítače, proto jsem se rozhodl i pro něj založit žákovské družstvo mladých hasičů. Dnes máme tři družstva, ve kterých se pod vedením Milana a Kristýny Novákových schází přes 50 dětí ve věku od tří do 15 let. Nejsou to jen místní, na schůzky v klubovně či na závodní dráze dojíždějí děti z okolních obcí,“ říká Sazeček.

Mladí hasiči se věnují během roku plnění podmínek Hry plamen, která přispívá k jejich lepší fyzické kondici a odborné připravenosti, což dokazují při soutěžích. Vědomičtí dosahují při hře výborných výsledků. Naposled to bylo na začátku července na mistrovství ČR v Plzni, kde jejich družstva doplnili někteří žáci a dorostenci z přátelských spolků.

Díky tomu se Petr Loukota z Lhenic stal vítězem v běhu na 60 metrů s překážkami a řada žáků a dorostenců skončila ve svých kategoriích v první desítce. Klára Hudcová vybojovala bronzovou medaili, Tereza Opavová obsadila 4. místo a Zdeněk Sazeček s Veronikou Kalinová skončili na 5. místě.

Než se ze začátečníka ve spolku stane profesionál, trvá to řadu let. Někdy se toho spolek kvůli náročným podmínkám nedočká. „Je to i v případě naší odbornosti, kdy myslivec musí projít dlouhou přípravou a složit řadu zkoušek. Přesto se nevzdáváme práce s dětmi a věříme, že někteří z mysliveckého kroužku se jednou myslivci stanou. Snažíme se, aby děti získaly větší přehled o přírodě, než dostávají při vyučování přírodopisu, a poznaly, že myslivost je víc než lov. Organizujeme pro ně pobyty v přírodě nebo na naší chatě, kde poznávají zvěř, procházejí stezkami odvahy, podílejí se na dokrmování zvěře v terénu,“ vysvětluje předseda Mysliveckého spolku Sulejovice a vedoucí kroužku Zdeněk Míka.

Na práci s dětmi sází i organizace chovatelů drobného zvířectva LitoměřiceŽitenice, která má 25 členů, z toho zatím pouze tři mladé chovatele. Zkušení členové spolku se nesmířili se stárnutím základny a zaměřili se na větší propagaci.



„Řada organizací se v minulosti uzavírala do sebe, připravovala sice osvětové akce a soutěže, veřejnost ale o nich často ani nevěděla. My jsme vsadili právě na propagaci a setkávání se školní mládeží a s rodinami u příležitosti výstav zvířat například na výstavišti Zahrada Čech,“ prozradil předseda spolku Jiří Andrle. Zda je tomu skutečně tak, lze zjistit 25. srpna na okresní výstavě v žitenickém areálu.