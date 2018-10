Společně pro Roudnici chystá velkou koalici, Urban končí

Roudnice n. L. - Své místo na roudnické radnici obhájilo hnutí Společně pro Roudnici, i když jen těsně. Získalo sedm mandátů.

Městský úřad v Roudnici nad Labem.Foto: Deník/Karel Pech

Pouze o dvě procenta méně měla Akce R, získala šest mandátů. „Děkuji voličům za účast u voleb a projevenou důvěru,“ sdělil lídr vítězného hnutí voleb František Padělek s tím, že v současné době probíhají povolební jednání a představou hnutí je vytvoření co nejširší možné koalice tak, aby se do roudnického veřejného života aktivně zapojilo co možná nejvíce zvolených politických subjektů.

Současný starosta města Vladimír Urban se již před volbami rozhodl neobhajovat svůj post.