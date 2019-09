Zařízení je kvůli neschopnosti plnit své závazky už dva měsíce v insolvenci. Hloubkovou kontrolu si před několika měsíci objednala společnost Krajská zdravotní, která usiluje o převzetí nemocnice.

Z 261stránkového dokumentu vyplývá, že rumburský špitál je za poslední roky v záporných číslech. V roce 2016 hospodařil se ztrátou 14,8 milionu, o rok později byl deficit už dvojnásobný. Loni se nemocnice dostala do ztráty 52 milionů, dalších téměř 40 milionů dluží dodavatelům a pojišťovnám.

„Na ztrátě se značně podílela pravidla úhradové vyhlášky, konkrétně tzv. historická reference a nerovné platby za tutéž péči, a to nejen od VZP, ale zejména od dalších zdravotních pojišťoven. To potvrzuje důvodnost ústavní stížnosti skupiny senátorů, která právě tato pravidla napadá jako nespravedlivá a nerovná. Rumburské nemocnici patrně už tato iniciativa nepomůže, ale možná zachrání před krachem další regionální nemocnice,“ uvedla v prohlášení Platforma zdravotních pojištěnců ČR, která audit uveřejnila.

Odliv pacientů

Lužická nemocnice má spádovost 55 tisíc lidí. Podle auditu ovšem kvůli okolním nemocnicím o značnou část pacientů přišla. „Z titulu úbytku pacientů a z titulu dalších vlivů v oblasti vykazování zdravotní péče a jednání se zdravotními pojišťovnami došlo k významnému poklesu výnosů za poskytovanou zdravotní péči,“ stojí v auditu. V důsledku toho stále stoupá i výše nedoplatků za zdravotní péči. „Významný pokles výnosů nepřinesl stejný pokles nákladů, zejména osobní náklady i některé náklady na nákup materiálu a služeb poklesly nepoměrně méně, než poklesly výnosy,“ doplnil audit.

Nejvýhodnější variantou je podle hloubkové kontroly převzetí nemocnice Krajskou zdravotní včetně převedení činnosti, vybraných aktiv i pracovně právních vztahů. „A to formálně bezúplatně, fakticky však s významným rizikem nutnosti zvýšení vyrovnávací platby Ústeckého kraje jak investičního, tak provozního charakteru,“ uvádí audit.

Jako příčinu současných problémů považuje insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová z Prahy systém ztrátového hospodaření s obchodním plánem, který byl založený na další ztrátě. Nemocnice podle ní nevyřešila, jak poměr příjmů a výdajů narovnat. „Schůze věřitelů, jejíž konání soud nařídil na 20. listopad, rozhodne o způsobu řešení úpadku. Upřednostňováno bude zachování dostupnosti zdravotní péče v nemocnici,“ uvedla správkyně. Své pohledávky zatím přihlásilo 28 věřitelů, rumburský špitál jim dluží přes 29 milionů.

Miliony od Rumburku

Při srpnové návštěvě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v nemocnici ujišťovala správkyně zaměstnance, že peníze na mzdy jsou k dispozici. Momentálně Matyášová požádala o pomoc s financováním provozu nemocnice město Rumburk.

„Vznesla požadavek, že potřebuje na udržení provozu minimálně 1,5 milionu korun měsíčně. Otázkou je, na jak dlouho. Nejdříve musíme najít s právníkem způsob, jak tam ty peníze legálně dostat. Poté svolám zastupitelstvo, které by o tom rozhodlo,“ sdělil starosta Rumburku Lumír Kus s tím, že město by výpomoc mohlo odklepnout do konce roku. „Po schůzce věřitelského výboru bychom se dohodli, jak finance poskytovat jiným způsobem, třeba formou půjčky,“ doplnil starosta.

Jedním z věřitelů je i pojišťovna VZP. „Jsme v kontaktu s insolvenční správkyní a budeme paralelně řešit pohledávky VZP, které jsme řádně přihlásili. Péče ohrožena není, poskytnutou péči dále proplácíme,“ ujistil už dříve náměstek VZP David Šmehlík.

Do portfolia Krajské zdravotní by se brzy mohla dostat také nemocnice v Litoměřicích. Město už prý nezvládá dávat každoročně do jejího provozu zhruba 15 milionů korun. „Z toho, co jsem viděl, mohu říci, že nemocnice je řízena dobře, finančně je zdravá. Navíc ministerstvo plánuje od příštího roku řadu kroků, které by měly nemocnicím pomoci,“ sdělil při její návštěvě ministr Adam Vojtěch.

Včetně budov může koupě vyjít na 317 až 320 milionů korun.